Engelli kadının bileziklerini gasp eden şüpheliler yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde engelli kadını evinde darp edip bileziklerini gasp eden 2 kişi, Yalova'da yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana geldi. Sağır ve dilsiz olan Münire Ş.'nin (68) evine giren 2 şüpheli kadını darp etti. Münire Ş.'nin boynuna ip bağlayan şüpheliler, kolundaki iki bileziği alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince evinde tedavisi yapılan Münire Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, bölgedeki 89 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Şüphelilerin F.E. (19) ve A.T. (20) olduğu ve ikamet adreslerinin Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi olduğu tespit edildi. Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü amansız takiple Yalova'da yakalanan 2 zanlı, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

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