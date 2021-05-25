Pınar Adası'nda mahsur kalan 29 kaçak göçmen kurtarıldı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesi Pınar Adası'nda mahsur kalan 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenli ekibi tarafından botla alınarak, kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'ın Pınar Adası'nda kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, adadaki 29 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı. Karaya çıkarılan göçmenler hakkında, 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-05-25 09:23:20



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