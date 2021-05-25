Balıkesir Valisi normalleşme için 1 Haziran'ı işaret etti

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, vaka sayılarında yaşanan düşüş ile birlikte başlayan kademeli normalleşmede, tedbirlerin kısmen azaltıldığı 1 Haziran’dan sonra normal hayata dönüleceğine bir adım daha yaklaşıldığı müjdesini verdi. Vali Şıldak bu süreçte rehavete kapılmadan Balıkesir'in normalleşme sürecine olumlu sonuçlarla ulaşmasını istediğini belirtti.

Vali Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 'salgınla mücadeleye devam' dedi. Her hafta olduğu gibi bu haftaya da vatandaşları salgın hususunda uyarıda bulunduğu açıklamasıyla başlayan Vali Şıldak, kademeli normalleşmede 1 Haziran’a kadar olan süreçteki son haftada tedbirlerin sıkı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Vaka sayılarında yaşanan düşüş ile birlikte başlayan kademeli normalleşmede, tedbirlerin kısmen azaltıldığı 1 Haziran’dan sonra normal hayata bir adım daha yaklaşılacağı öngörülürken Vali Şıldak da bu süreçte rehavete kapılmadan Balıkesir'in normalleşme sürecine olumlu sonuçlarla ulaşmasını istediğini belirtti. Şıldak paylaşımında, "Bütün hemşehrilerime sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Balıkesir’de salgınla olan mücadelemizi bu hafta da rehavet oluşmadan hep beraber sıkı tutalım. 1 Haziran’a inşallah güzel sonuçlarla ulaşalım" diyerek Balıkesirlileri bir kez daha desteğe çağırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.