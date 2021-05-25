Balıkesir'de son 3 günde 74 aranan şahsa gözaltı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri son 3 gün içinde il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 74 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde 212223 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 74 şahsı göz altına alırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

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