Burhaniye’de gelincik tarlası ilgi odağı oldu

Burhaniye ilçesinde, Ören sahilindeki gelincik tarlası doğa severlerin akınına uğradı. Pek çok vatandaş gelincik tarlasında hatıra fotoğrafı çektirirken, bazıları da şerbet yapmak için gelincik topladı.

Burhaniye’de Meço Tatil Sitesi yanındaki bezelye tarlasını gelin gibi süsleyen gelincikler ilgi odağı oldu. ÖrenAkçay yolunda giden vatandaşlar yol kenarındaki gelincik tarlasında fotoğraf çektiriyor. Bahçelievler Mahallesinde oturduğunu anlatan İbrahim Eryılmaz, gelinciklerin çok ilgi gördüğünü söyledi. Yörede spor yaptığını anlatan 53 yaşındaki Eryılmaz, “Sık sık buraya yaya olarak geliyorum. Yol kenarındaki gelincik tarlasında bol bol fotoğraf çektiriyoruz. Ayrıca, bunları toplayıp gelincik şurubu yapıyorum. Gelincikler çok güzel bir manzara oluşturdu. Herkesin görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

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