Marmara’da yaban atlarının sayısı artıyor

Marmara Adası dağlık alanlarda başıboş gezen yaban atlarının sayıları her geçen gün giderek artıyor.

Marmara Adası’nda kırsal mahalleler arasında yer alan dağlık ve ormanlık alanlarda yaşamını sürdüren yaban atlarını yakalayarak evcilleştiren ada halkından Sebahattin Kıran, atların her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Eski yıllarda yolu ve aracı bulunmayan adada, ulaşım aracı alarak kullanılan atların, daha sonra motorlu araçların adaya girmesiyle sahiplerince doğaya salındığını söyleyen Marmara Adası sakinleri, kırsal mahaller arasında kalan dağlık alanlarda yaşamlarını sürdüren yaban atlarının, ilkbaharın gelişiyle doğaya ayrı bir güzellik kattığını dile getiriyor.

Ormanlık alanlarda tamamen kendi doğal ortamlarında üreyerek güçlü bir gen yapısına ve fiziğe sahip olan bu atlardan sahipsiz olanlar yakalanıp evcilleştiriliyor. Dağlık ve kırsal bölgede doğa ile uyumları, sürü halinde birlikte hareket etmeleriyle dikkat çeken yabani atlardan sahipsiz olanları yakalayıp evcilleştiren ada sakinlerinden Sebahattin Kıran, at ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı oluyor.

Ata binmenin bir tutku olduğunu ifade eden Sebahattin Kıran, “Yaban atları eğitilmemiş ve doğada kendi halinde yaşamaya çalışan atlardır. Adanın dağlık ve ormanlık alanlarında yıllardan beri yaşayan yaban atları sürü halinde hareket ederler. Su ihtiyaçlarını derelerden karşılarlar ve insanlardan olabildiğince uzakta dururlar. Ben bu atlardan sahipsiz olanları yakalayıp, binilmesi için uzun süren bir eğitimden geçiriyorum. Eğitimin ardından stres atmak için yine dağlık alanlara gelerek ata biniyorum. Ata binmek sözlerle anlatılamayacak çok güzel bir duygu” dedi.

