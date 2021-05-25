Balıkesir´de huzur uygulamalarında yakalanan 168 kişiden 47'si tutuklandı



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIEKSİR, (DHA)BALIKESİR´de son bir haftada polisin yaptığı uygulamalarda gözaltına alınan 168 kişiden 47´si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1723 Mayıs tarihleri arasında, il genelinde uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını, sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye ve il genelinde huzuru sağlamak amacıyla uygulamalar düzenledi. Uygulamalarda 168 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 47´si tutuklandı, 13´ü adli kontrol şartıyla 121 kişi ise serbest kaldı.

Yapılan aramalarda 35 ruhsatsız tabanca, 34 ruhsatsız pompalı tüfek, 6 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 625 farklı çaplarda merminin yanı sıra balta, pala ve 7 bıçak ile kelepçe, 773,77 gram metamfetamin, 334,44 gram bonzai, 31,06 gram esrar, 26 ecstasy hap, 2 gram skunk, 104 kök Hint keneviri, 882 sentetik ecza hap, 5 hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-05-25 14:57:37



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