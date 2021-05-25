Engelli kadını darbedip altınlarını alan 3 kişi tutuklandı



Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde evinde yalnız yaşayan işitme ve konuşma engelli M.Ş.'yi (68) evinde darbedip 2 bileziğini çalan 2 kişi ile kendilerine yardım ettiği belirlenen 1 kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Bandırma ilçesindeki Ayyıldız Mahallesi´nde meydana geldi. Evinde tek yaşayan işitme ve konuşma engelli M.Ş.´nin evine giren iki şüpheli, iddiaya göre kendilerini fark eden kadını yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Direnmeye çalışan M.Ş.'nin zorla kolundaki bilezikleri alan iki saldırgan, ardından tornavida ile bacağından yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kısa sürede iki şüphelinin A.T. (20) ve F.E. (19) olduğunu belirledi. Yalova´da oldukları tespit edilen iki şüphelinin kaldığı eve Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak operasyon düzenledi. Şüpheliler çaldıkları bileziklerle birlikte yakalanırken, kendilerine yardım ettiği belirlenen F.A. (18) isimli kadın da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği hırsızlık, nitelikli gasp, konut dokunulmazlığını ihlal ve kasten yaralama suçlarından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2021-05-25 18:54:09



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