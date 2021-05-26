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Evinde darbedilip altınları çalınan engelli kadın: Bana çok işkence yaptılar

DHA

Evinde darbedilip altınları çalınan engelli kadın: Bana çok işkence yaptılar


Tufan DALGIÇ/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA) - BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde işitme ve konuşma engelli Münire Ş.'yi (68) yalnız yaşadığı evinde darbedip 2 bileziğini çalan 2 kişi ile bu kişilere yardım ettiği belirlenen 1 kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşadıklarını kızı aracılığıyla aktaran Münire Ş., "Bana çok işkence yaptılar umarım ömür boyu çıkmazlar. Beni boğmaya çalıştılar nefes alamadım" dedi.
Olay, geçen pazartesi günü saat 03.30 sıralarında Bandırma ilçesindeki Ayyıldız Mahallesi´nde meydana geldi. Evinde tek yaşayan işitme ve konuşma engelli Münire Ş.´nin evine giren iki şüpheli, iddiaya göre kendilerini fark eden kadını yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Direnmeye çalışan Münire Ş.'nin zorla kolundaki bilezikleri alan iki saldırgan, ardından tornavida ile bacağından yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kısa sürede iki şüphelinin A.T. (20) ve F.E. (19) olduğunu belirledi. Yalova´da oldukları tespit edilen iki şüphelinin kaldıkları eve polis operasyon düzenledi. Şüpheliler çaldıkları bileziklerle birlikte yakalanırken, kendilerine yardım ettiği belirlenen F.A. (18) isimli kadın da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince hırsızlık, nitelikli gasp, konut dokunulmazlığını ihlal ve kasten yaralama suçlarından tutuklandı.
'SÜREKLİ ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM'
Yaşanan olayın ardından çeşitli yerlerinden yaralanan ve ayağı kırılan Münire Ş. yaşadıklarını, Demirören Haber Ajansı´na (DHA) anlattı. Münire Ş., kızı Fatma E.´nin aracılığıyla şunları aktardı:
"Saat 03.30´a doğru yatak odasına gittim. Işığı açtığımda iki kişiyi karşımda gördüm. Başörtümü yüzüme çekip ağzımı burnumu kapatarak beni yere yatırdılar. Boğazımı sıktılar. İp ile de boğmak istediler. Karşı koymak istediğimde sürekli beni dövdüler. Tornavida ile de elime vurup bilezikleri çıkartmaya çalıştılar. Bir ara kolumu uzatarak, `Alın gidin´ dedim. Bileziklerimi aldılar. Bu sırada ayağımı kırdılar. Beni boğmak isterlerken birinin yüzünü tırmaladım. Maskesi düştü. O anlarda sürekli olarak öleceğimi düşündüm. Bana çok iş kence yaptılar. Umarım ömür boyu cezavinden çıkmazlar. Polise teşekkür ediyorum." 
KOMŞU KIZI ÇIKTI
Münire Ş.'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar ise, "İlçemizde bu tip olaya sebep olan kişilerin çok çabuk yakalanması bizleri mutlu etti. Annemiz gibi rahatsız olan kişilerin de bundan sonraki süreçte yakından takip edilmesinin istiyoruz" diye konuştu.
Ayyıldız Mahalle Muhtarı Ali Derman da yaşanan olayın ardından mahalle halkının büyük tepki gösterdiğini kaydederek, "Bu olaya karşına şahısların gerekli cezayı almalarını bekliyor ve talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan cezaevine gönderilen ve iki gasp şüphelisine yardım eden F.A.´nın Münire Ş´nin komşusunun kızı olduğu ortaya çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ
2021-05-26 16:21:30

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