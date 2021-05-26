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Büyükşehir, Ayvalık’ta yaraları sarıyor Büyükşehir, Ayvalık’ta çalışmaları sürdürüyor

İHA

Büyükşehir, Ayvalık’ta yaraları sarıyor Büyükşehir, Ayvalık’ta çalışmaları sürdürüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile birlikte, yaşanan afet sonrasında ilçede devam eden çalışmaları inceledi. Bölgede kullanılması için tekne römorku yaptırılması talimatı veren Başkan Yılmaz, Büyükşehir’in bölgede gerekli çalışmaları yaptığını, yapmaya da devam edeceğini söyledi.
Geçtiğimiz Cuma günü sabahın erken saatlerinde Ayvalık ve çevresinde meydana gelen şiddetli fırtına ve yağışın sebep olduğu olumsuzluklar; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Ayvalık Belediyesi ile koordineli çalışılarak bir bir gideriliyor. İlk andan itibaren enkaz kaldırma ve su baskını olaylarına hızlı bir şekilde müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Zabıta Daire Başkanlığı ile BASKİ’ye bağlı ekipler aralıksız çalışarak olumsuzlukları gideriyor.
Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, güvertesi dalgalar dolayısıyla su dolan 10 tekneden vidanjörle suları boşaltarak batmasını engelledi. Afet sonrası denizden enkaz çıkarılması sırasında zarar görmeden battığı tespit edilen gemiler ve tekneler dalgıçlar tarafından sağlam bir şekilde kurtarıldı. Afetten zarar gören kıyı şeridinde onarım çalışmalarına da başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri aynı zamanda Altınova Kum Adası Köprüsü’nü onaracak. Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla afet nedeniyle işyerleri zarar gören esnafın mağduriyetlerini gidermek için de çalışmaları başlattı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile ilçede tamamlanmak üzere olan çalışmaları inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tekne römorku yaptırılmasının talimatını verdiğini, römorkun en kısa sürede bölgedeki teknelerin kullanımına sunulacağını açıkladı.
Geçtiğimiz Cuma sabahı erken saatlerde başlayan fırtınanın tekneleri hırpaladığını, büyük bir çoğunluğunun da battığını belirten Başkan Yücel Yılmaz “Büyükşehir Belediyesi; Ayvalık Belediyesi ve bölgedeki insanlarımızla beraber yaraları sarıyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediye ekiplerimiz burada. Ayvalık Belediyemiz ile beraber sigortalı olanlar sigortasından, kaskolu olanlar kaskosundan hiçbir şeyi olmayanlar da Ayvalık Kaymakamlığımızın desteklerinden, Büyükşehir’imizin desteklerinden yararlanacak. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Bölgedeki çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki hep beraberiz, büyükşehir bir medeniyet projesi, yaraları hep birlikte sarıyoruz” dedi.
Enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindiğini ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, “İnanıyorum ki kısa zaman içerisinde yaralar sarılacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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