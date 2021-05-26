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Bandırmaspor´da Diyadin ile yollar ayrıldı

DHA

Bandırmaspor´da Diyadin ile yollar ayrıldı


Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA ) Mayıs ayı başında teknik direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma ön anlaşma yapan Royal Hastanesi Bandırmaspor, Diyadin ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ön protokol imzaladığımız Teknik Direktör Sn. Metin Diyadin ile yapılan ön çalışmalarda bazı yönetsel noktalarda mutabakat sağlanamamış olup yollarımız ayrılmıştır. Sn. Metin Diyadin´e teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ
2021-05-26 22:39:10

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