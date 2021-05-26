Bandırmaspor´da Diyadin ile yollar ayrıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA ) Mayıs ayı başında teknik direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma ön anlaşma yapan Royal Hastanesi Bandırmaspor, Diyadin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ön protokol imzaladığımız Teknik Direktör Sn. Metin Diyadin ile yapılan ön çalışmalarda bazı yönetsel noktalarda mutabakat sağlanamamış olup yollarımız ayrılmıştır. Sn. Metin Diyadin´e teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2021-05-26 22:39:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.