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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdek-Bandırma yolunda kaza: 3 yaralı

İHA

Erdek-Bandırma yolunda kaza: 3 yaralı

ErdekBandırma kara yolunun Tatlısu çatrağı yakınlarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Ekincan Avcı idaresindeki 34 NPB 97 plakalı özel otomobil ile 64 AAD 274 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 64 AAD 274 plakalı araç yoldan çıkarak şarampole uçtu, her iki araç sürücüsü ile bir yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaralıları araçlardan çıkartarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptı. Yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldıktan sonra kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

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