21 ilde FETÖ operasyonu

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Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 32 süpheliden 25'i yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün polis okulu mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları öne sürülen, örgütün gizli evlerinde sohbetlere katılan, himmet veren ve haklarında ifade ile teşhis bulunan zanlılarla ilgili 21 ilde çalışma başlatıldı. 27'si polis, 5'i polislik mesleğinden ihraç ya da emekliye ayrılan 32 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı. Diğer 7 zanlının da yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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