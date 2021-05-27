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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yücel Yılmaz: “Balıkesir Türkiye’ye Lazım”

İHA

Yücel Yılmaz: “Balıkesir Türkiye’ye Lazım”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, TGRT Haber'de yayınlanan Gülden Kalecik Demirtaş’ın sunduğu gün ortası programına katıldı.
Balıkesir’in turizme hazır olduğunu belirten Yılmaz, yasakların kalkmasıyla birlikte 1 Haziran’dan itibaren pandemi önlemleri kapsamında Balıkesir’in cazibe merkezi olacağını söyledi.
'Türkiye’yi Doyuran İl' ve 'Balıkesir Türkiye’ye Lazım' sloganlarıyla Balıkesir’i tanıtmaya çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, geçen yıl pandemide 3 milyonun üstünde turist ağırladıklarını ve bu sene daha da fazlasını misafir edebileceklerini belirtti.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın açıklamalarından detaylar ise şu şekilde:
“Balıkesir’de de vakalar azaldı. Turizme hazır bir şehir haline geldik. 1 Haziran'dan itibaren de kısıtlamalar kalkarsa Balıkesir’imizde pandemi ile ilgili süreci yöneteceğimizi düşünüyoruz. Çünkü geçen sene 12 Mart'ta ilan edildikten sonra Haziran ayında serbestlikler olmuştu. Bizim vaka sayımız 3 milyonun üstünde turist misafirimiz olmasına rağmen doğanın içinde sahil ortamında hiç artmadı ama Kasım’da artmaya başladı. Balıkesir’de insanlar dışarıda durmayı seviyorlar. Özellikle körfezde yılın 300 günü dışarıda kahvaltı edebilirsiniz.
Biz Balıkesir’i 'Türkiye Doyuran İl' ve 'Balıkesir Türkiye’ye Lazım' sloganlarıyla tanıtmaya çalışıyoruz. Neden böyle diyoruz çünkü İstanbul gibi metropol bir şehrin, Bursa gibi İzmir gibi şehirlerin en yakın havzası. Bizim 960 tane kırsal mahallemiz var. Türkiye’nin yüzölçümü olarak 10. büyük iliyiz. Nüfusumuzun yüzde 45’i aslında tarıma dayalı sanayiyle geçinen bir şehiriz. Tarım bizim için çok önemli. Türkiye’de balı üreten iller arasında 7. sıradayız. Balığı kendimiz tutup satacak kadar yeterli miktarda. Kuzularımız tescilli. Kuzumuzu da damızlık merkezi kurarak kendimiz yetiştiriyoruz. Katma değeri yüksek bitki ürünlerine de geçiyoruz. Balıkesir çiftçi üretim merkezi diye kurulmuş olan merkezimizde Türkiye’nin seçkin bilim insanları eğitim veriyorlar biz de uygulamaları yapıyoruz. Güzel işler oluyor.
Çöplerde meydana gelen metan gazını elektriğe çeviren bir projeyi hayata geçirdik. Şu anda Balıkesir’de 50 bin haneye yetecek elektrik üretiliyor ve buradan ciddi bir gelir elde ediyoruz. En önemli olan nokta da metan gazının doğaya salınımını engellemek oldu.
Balıkesir’de 750 bin büyükbaş hayvan var. 1 milyon 300 bin koyunkeçi 33 milyon da kanatlı hayvan var. Bizi sütümüzü peynire dönüştürüyoruz. Balıkesir öyle bir yer ki Balkanlardan göç almış Kafkaslardan göç almış ve bunlar kendi köylerini kurmuşlar. Herkes göç yoluyla geldikten sonra o tarihi peynir yapma şekillerini Yörük kültürünü olduğu gibi taşımışlar. Bu kitap dünya gurme kitapları listesine girdi ve dünya 1.'si seçildi. 50 tane ayrı peynirimiz var. Herkesi Balıkesir’e kahvaltıya davet ediyorum. 13 milyon zeytin ağacımız var. Ayvalık, Havran ve Burhaniye zeytinyağı hepsi kendi yöresinde en çok tercih edilen zeytinyağlarıdır onları da büyük oranda ihraç ediyoruz.
Balıkesir’e İstanbul’a bağlayan Osmangazi köprüsü zamanı çok kısalttı. 2.5 saat içinde körfeze gelinebiliyor. Dalış yapmak isteyenler sörf yapmak isteyenler oksijeni içine çekmek isteyenler yani Ayvalık’a balık yemeye körfeze zeytinyağı ve kahvaltı etmeye dağlarımıza trekking yapmaya mercan kayalıklarında dalış yapmaya insanları davet ediyoruz. Oldukça ekonomik ve sıhhat isteyenlere vakti kısıtlı olanlara güneye gitmek yerine Balıkesir’i tercih etsinler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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