BALOSB ile BASKİ arasında 25 milyon TL’lik işbirliği Balıkesir OSB ve BASKİ arasında içme suyu hattı projesi imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BALOSB ile BASKİ arasında 25 milyon TL’lik işbirliği Balıkesir OSB ve BASKİ arasında içme suyu hattı projesi imzalandı

İHA

BALOSB ile BASKİ arasında 25 milyon TL’lik işbirliği Balıkesir OSB ve BASKİ arasında içme suyu hattı projesi imzalandı

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün içme suyu hattı ve içme suyu deposu işini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bünyesinde bulunan BASKİ ekipleri üstlendi. Yaklaşık 4 kilometrelik içme suyu hattı döşenmesi ve içme suyu deposu yapılması konusunda Balıkesir OSB ve BASKİ yönetimi protokol imzaladı.
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde içme suyu hattı ve deposu yapılması konusunda BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki ve OSB Müdürü Mesut Eray protokol imzaladı. OSB Yönetim binasında yapılan imza töreninde konuşan OSB Müdürü Mesut Eray teknik bilgiler vererek, "Biz birinci etap genişleme alanında son yıllarda Marmara ve Ege Bölgesi açısından en büyük toprak hareketine başladık. 1 milyon 560 bin metrekarelik alanda parsel tesviyesini hazırlıyoruz, alt yapısını hazırlıyoruz ve arsa tahsis sözleşmesini hazırladığımız sanayicimize de sunmayı planlıyoruz. Bu kapsamda BASKİ ile burada görev yaptığımız dönemden bu yana sıkı ilişkiler içindeyiz. Gerek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızın, gerekse BASKİ Genel Müdürümüzün bizlere katkısı çok fazla. Geçtiğimiz günlerde bir su arızasında genel müdürümüz sağolsun ekiplerini gönderdi ve sıkıntıyı giderdi" dedi.
Balıkesir OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki ise, BASKİ ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini sundu. Bekki, "Balıkesir’de kendini geliştiren sanayicimize destek veren yaşadığı her sıkıntıda burada bizlere destek olan Balıkesir Büyükşehir ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.
BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, "Sanayi sektörü kimsenin siyaset düşünmeden hizmet verebileceği, şehrin kalkınması adın çok önemli bir yer. Buraya sahip çıkarsak ekonomiye katkı sağlamış olacağız. Bizim için önemli bir husus. İnşallah yatırım noktasında bizim çalışmalarımız da ARGE çalışmalarına destek olur ve belki bir boru fabrikası kurulur. Malzemeyi İstanbul’dan, İzmir’den almaktan ziyade neden burada üretilmesin. Yatırımların güçlenmesi Balıkesir’in de cazibe merkezi haline gelmesi adına önemli bir noktadır" dedi.
Konuşmaların ardından karşılıklı olarak protokol imzalandı. Yapılacak hizmetle OSB içindeki 4 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı döşenecek ve içme suyu deposu yapılacak. Yatırımın yaklaşık 25 milyon TL civarında olacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp şahıs denizde helikopter ile aranıyor
YEREL HABERLER Kayıp şahıs denizde helikopter ile aranıyor
Yücel Yılmaz: “Balıkesir Türkiye’ye Lazım”
YEREL HABERLER Yücel Yılmaz: “Balıkesir Türkiye’ye Lazım”
Turizmciler vatandaşı Erdek'e tatile davet ediyor
YEREL HABERLER Turizmciler vatandaşı Erdek'e tatile davet ediyor
Balıkesir Teknokent büyümeye devam ediyor
YEREL HABERLER Balıkesir Teknokent büyümeye devam ediyor
62 yıllık kunduracı fabrikasyona nasıl yenildiklerini anlattı
YEREL HABERLER 62 yıllık kunduracı fabrikasyona nasıl yenildiklerini ...
Balıkesir'de huzur operasyonlarında 26 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de huzur operasyonlarında 26 gözaltı
21 ilde FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER 21 ilde FETÖ operasyonu
Erdek-Bandırma yolunda kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Erdek-Bandırma yolunda kaza: 3 yaralı
Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 32 ...
TSK Kick Boks Şampiyonası Balıkesir'de gerçekleşti
YEREL HABERLER TSK Kick Boks Şampiyonası Balıkesir'de gerçekleşti
Bandırmaspor´da Diyadin ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Bandırmaspor´da Diyadin ile yollar ayrıldı
Bandırmaspor'da Metin Diyadin dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Bandırmaspor'da Metin Diyadin dönemi sona erdi
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Ayvalık'taki zarar karşılanacak
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: ...
Burhaniye’de zabıta evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Burhaniye’de zabıta evinde ölü bulundu
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi BAÜN'de yaşayacak
YEREL HABERLER Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi BAÜN'de ...
Büyükşehir, Ayvalık’ta yaraları sarıyor Büyükşehir, Ayvalık’ta çalışmaları sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, Ayvalık’ta yaraları sarıyor Büyükşehir, ...
Balıkesir'de polisten huzur operasyonu 35 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten huzur operasyonu 35 gözaltı
Evinde darbedilip altınları çalınan engelli kadın: Bana çok işkence yaptılar
YEREL HABERLER Evinde darbedilip altınları çalınan engelli kadın: ...
Balıkesir’den 28 firma listede ilk 500 içinde yer aldı
YEREL HABERLER Balıkesir’den 28 firma listede ilk 500 içinde yer ...
Babasıyla kavga eden fırıncıyı bıçaklayan katil zanlısı adliyede
YEREL HABERLER Babasıyla kavga eden fırıncıyı bıçaklayan katil ...
Siyasi partilerden Edremit’te İsrail’i Kınama ve Filistin’e destek açıklaması
YEREL HABERLER Siyasi partilerden Edremit’te İsrail’i Kınama ve ...
Anahtar kavgasındaki cinayet şüphelisi adliye girişinde “Pişmanım” dedi Cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Anahtar kavgasındaki cinayet şüphelisi adliye ...
Sokak ortasındaki tartışmada bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER Sokak ortasındaki tartışmada bıçaklandı, hastanede ...
Balıkesir'de 22 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 22 aranan şahıs yakalandı