Azerbaycan hediye karavanı Balıkesir’den uğurlandı

Azerbaycan’da bulunan şehit ailelerinin çocukları başta olmak üzere tüm çocuklar için 40 bin oyuncak bulunan hediye karavanı, Karabağ’a gitmek için Balıkesir’den hareket etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İhlas Haber Ajansı'nın da katkılarıyla yaklaşık 40 bin geleneksel oyunların olduğu oyuncaklar Azerbaycan’da bulunan çocuklara ulaştırılmak üzere Balıkesir’den yola çıktı. Tırın uğurlanması için düzenlenen törene Çocuk Oyunları Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Çakar ile Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız katıldı.



“Tırımız tamamen dolu"

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrasında evlerinde vakit geçiren çocukların canlarının sıkılmaması adına böyle bir proje düzenlediğini dile getiren Çocuk Oyunları Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, “Biz içinde güzellikleri barındıran çok güzel bir milletiz. Biz Türk milleti olarak her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olmuşuzdur. Bu nedenle de Türk milleti çok kutsal ve değerli bir millettir. Bu vesileyle Karabağ Ermenistan savaşında şehitlerimiz oldu. 3 bin şehidimiz ve 3 bine yakın da gazimiz var. Biz de Çocuk Oyunları Federasyonu olarak Dışişleri Bakanlığımız ile Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ile bir fikir birliği yaparak evde pandemiden dolayı canları sıkılan çocuklarımıza hediye karavanı yaptık. Tırımızı tamamen doldurduk. Tırımızda geleneksel oyunlarımız ve tekstil malzemeleri bulunmaktadır. Şu anda tırımızda 40 bine yakın hediye bulunmaktadır” dedi.



“Şehit ve gazi çocukları öncelikli"

Çocuk Oyunları Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu’nun açıklamalarının ardından konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, “Hediye Karavanı kardeş ülke Azerbaycan projemiz Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Çocuk Oyunları Federasyonumuz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyemizce düzenlendi. Bugün burada Kuvai Milliye şehri Balıkesir’den kardeş ülke Azerbaycan’a uğurlayacağımız hediye karavanımız ile Karabağ Ermenistan savaşında şehit ve gazi olan aile bireylerinin çocuklarına özel hazırlanan geleneksel oyunlarımızı, tekstil ve kırtasiye malzemelerini göndermiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen törende protokol konuşmalarının ardından geleneksel oyunlar oynanarak törene katılan çocuklara hediye takdimi yapılarak hediye karavanı Azerbaycan’a uğurlandı.

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