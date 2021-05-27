Küçüksan'da kan bağışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçüksan'da kan bağışı

İHA

Küçüksan'da kan bağışı

'Kan herkesin her zaman ihtiyacı' sloganıyla hareket eden ve yılda 4 kez kan ve kök hücre bağışı kampanyası gerçekleştirilen Küçük Sanayi Sitesi’nde esnaf ve vatandaşlar bağışta bulunarak Kızılay’a destek verdi.
Senede 4 defa düzenli olarak kan bağışı kampanyası gerçekleştiren Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi’nde bağışların her geçen gün artıyor. Düzenlenen kan bağışı etkinliğini Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Lösemi hastası Ömer Dursun için yaptıklarını belirten Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Ahmet Sakbaş: “Küçüksan İşletme Kooperatifi olarak ‘Kan herkesin her zaman ihtiyacı’ sloganıyla yola çıktığımız kan bağışı günlerini bugün Küçüksan’da devam ediyoruz. Bunu 3 ayrı periyotta senede 4 defa düzenli olarak yapıyoruz. Esnafımızın katılımı her geçen gün artıyor. Vatandaşlarımız her geçen gün daha da duyarlı oluyor. Herkesin kana ihtiyacı olduğunu insanlarımıza, esnafımıza, halkımıza lanse ediyoruz. Tabii ki bu temennimiz bu katılımların daha fazla olması. Bu konuda da sosyal medya hesaplarından ve anonslar şeklinde vatandaşları kan vermeye davet ediyoruz. Hedefimiz daha fazla katılımla daha fazla ihtiyacı olan insanlara ulaşmak. Şuanda ortalama kan bağışı sayılarımız iyi gidiyor. Her geçen gün de bu sayılarımız artıyor. Daha da arttıracağımıza inanıyorum. Aynı zamanda kök hücre ile ilgili de bağış yapan insanlarımız var. Bu kök hücre ve kan bağışı konusunda insanlarımızın daha duyarlı olmasını istiyorum. Sanayi esnafımızla sınırlı kalmayı düşünmüyoruz. Tüm halkımızı Küçüksan’daki kan ve kök hücre bağışına davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Azerbaycan hediye karavanı Balıkesir’den uğurlandı
YEREL HABERLER Azerbaycan hediye karavanı Balıkesir’den uğurlandı
BALOSB ile BASKİ arasında 25 milyon TL’lik işbirliği Balıkesir OSB ve BASKİ arasında içme suyu hattı projesi imzalandı
YEREL HABERLER BALOSB ile BASKİ arasında 25 milyon TL’lik ...
Kayıp şahıs denizde helikopter ile aranıyor
YEREL HABERLER Kayıp şahıs denizde helikopter ile aranıyor
Yücel Yılmaz: “Balıkesir Türkiye’ye Lazım”
YEREL HABERLER Yücel Yılmaz: “Balıkesir Türkiye’ye Lazım”
Turizmciler vatandaşı Erdek'e tatile davet ediyor
YEREL HABERLER Turizmciler vatandaşı Erdek'e tatile davet ediyor
Balıkesir Teknokent büyümeye devam ediyor
YEREL HABERLER Balıkesir Teknokent büyümeye devam ediyor
62 yıllık kunduracı fabrikasyona nasıl yenildiklerini anlattı
YEREL HABERLER 62 yıllık kunduracı fabrikasyona nasıl yenildiklerini ...
Balıkesir'de huzur operasyonlarında 26 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de huzur operasyonlarında 26 gözaltı
21 ilde FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER 21 ilde FETÖ operasyonu
Erdek-Bandırma yolunda kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Erdek-Bandırma yolunda kaza: 3 yaralı
Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 32 ...
TSK Kick Boks Şampiyonası Balıkesir'de gerçekleşti
YEREL HABERLER TSK Kick Boks Şampiyonası Balıkesir'de gerçekleşti
Bandırmaspor´da Diyadin ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Bandırmaspor´da Diyadin ile yollar ayrıldı
Bandırmaspor'da Metin Diyadin dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Bandırmaspor'da Metin Diyadin dönemi sona erdi
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Ayvalık'taki zarar karşılanacak
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: ...
Burhaniye’de zabıta evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Burhaniye’de zabıta evinde ölü bulundu
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi BAÜN'de yaşayacak
YEREL HABERLER Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi BAÜN'de ...
Büyükşehir, Ayvalık’ta yaraları sarıyor Büyükşehir, Ayvalık’ta çalışmaları sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, Ayvalık’ta yaraları sarıyor Büyükşehir, ...
Balıkesir'de polisten huzur operasyonu 35 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten huzur operasyonu 35 gözaltı
Evinde darbedilip altınları çalınan engelli kadın: Bana çok işkence yaptılar
YEREL HABERLER Evinde darbedilip altınları çalınan engelli kadın: ...
Balıkesir’den 28 firma listede ilk 500 içinde yer aldı
YEREL HABERLER Balıkesir’den 28 firma listede ilk 500 içinde yer ...
Babasıyla kavga eden fırıncıyı bıçaklayan katil zanlısı adliyede
YEREL HABERLER Babasıyla kavga eden fırıncıyı bıçaklayan katil ...
Siyasi partilerden Edremit’te İsrail’i Kınama ve Filistin’e destek açıklaması
YEREL HABERLER Siyasi partilerden Edremit’te İsrail’i Kınama ve ...
Anahtar kavgasındaki cinayet şüphelisi adliye girişinde “Pişmanım” dedi Cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Anahtar kavgasındaki cinayet şüphelisi adliye ...