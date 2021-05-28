(Özel) Balıkesir'de yeni gözde 'atlı safari'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Balıkesir'de yeni gözde 'atlı safari'

İHA

(Özel) Balıkesir'de yeni gözde 'atlı safari'

Pandemi sürecinde vatandaşların doğaya olan ilgileri arttı. Son günlerde termal kaynakları ve doğal güzellikleri ile turizmin parlayan yıldızı haline gelen Balıkesir’in Sındırgı ilçesi alternatif turizme ev sahipliği yapıyor.
Ata sporlarına ve atlara olan tutkusu ile Balıkesir’in tek atlı cirit spor kulüplerine sahip olan Sındırgı ilçesinde yeni trend atlı safari oldu. İlçede yaşayan vatandaşlar ve dışarıdan gelen ziyaretçiler at ile doğal güzelliklerin arasında günün stresinden uzaklaşıyor.
Yaklaşık 10 yıl önce kurulan ilk atlı cirit spor kulübü ile başlayan binicilik ve cirit eğitimlerine talebin artması ve ilçedeki vatandaşların da ilgi göstermesi ile yeni spor kulüplerinin de kurulmasına imkan sağlandı. Gençler bu kulübe katılıp hem binicilik dersleri hem de doğal şehrin muhteşem manzarasında at safari yapma fırsatı buluyor. Büyük küçük demeden herkesin katılabileceği bu aktivitede at ile doğa safarisi, baraj yürüyüşü, Asar tepesinde yayla yürüyüşü gibi faaliyetler gerçekleştiriliyor. Atlı safarilere katılan vatandaşlar, doğayla iç içe bir ortamda vakit geçirme ve stres atma imkanı buluyor. Sındırgı beldesinde yaşayan gençler şehrin stresinden uzaklaşıyor. Safarilere katılanlar, atlarla iletişim kurarken bir yandan da doğayla iç içe bir ortamda vakit geçiriyor.
Atları çok sevdiğini ifade eden Hilal Albayrak, "Ben 17 yaşındayım. Öncelikle atları çok seviyorum. Hem milli hayvanlarımız, hem de çok fazla çeşitli oyunlarda rol alıyor. Ve atın üzerinde gerçekten farklı bir his olduğunu anlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu şekilde toplu olarak safari şeklinde yaptığımızda daha bir eğlenceli oluyor. Bu şekilde arkadaşlarımızla birlikte farklı alanlarda biniciliğe devam ediyoruz. Ayrıca her Türk gencinin bir ata binmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Turistler at safari ile doğal şehrin muhteşem manzarasıyla buluşuyor
Sındırgı ilçesine gelen misafirler de, muhteşem yeşilliğin arasında düzenlenen atlı safarilere katılarak, bölgedeki güzellikleri görme imkanı buluyor.
Atlı safari turunda her yaştan insanla iletişim kurabilen, kontrolü sağlayabilen, iyi huylu atlar yer alıyor. Rehber eşliğinde çıkılan turlarda özel eğitimli atlarla güvenli ve eğlenceli vakit geçirebiliyor. Bu sayede bölgenin güzelliklerini görme imkanı buluyor. İsteyen vatandaşlara ayrıca profesyonel binicilik eğitimleri veriliyor.
Atlı safarinin son günlerde yoğun talep gördüğünü belirten Sındırgı Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Erbek, “Balıkesir Sındırgı ilçesinde yaşamaktayım. Bundan 10 sene önce atla ilgili bir dernek ve kulüp kurduk. Derneğimizin kuruluş gayesi insanları atla tanıştırmak. Misafirlerimizin, Sındırgı'yı tanımak isteyen vatandaşlarımıza at biniciliği üzerine binicilik dersleri ve eğitim vermekle ilgili çalışmalarımız var. Atla ilgili herhangi yardımcı olabileceğimiz ne varsa bunun için mücadelemizi devam ettiriyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manyas'ta sokak köpeğinin çuval içinde dövülerek öldürüldüğü iddiası
YEREL HABERLER Manyas'ta sokak köpeğinin çuval içinde dövülerek ...
Denize diye çıktı kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Denize diye çıktı kayıplara karıştı
Küçüksan'da kan bağışı
YEREL HABERLER Küçüksan'da kan bağışı
Azerbaycan hediye karavanı Balıkesir’den uğurlandı
YEREL HABERLER Azerbaycan hediye karavanı Balıkesir’den uğurlandı
BALOSB ile BASKİ arasında 25 milyon TL’lik işbirliği Balıkesir OSB ve BASKİ arasında içme suyu hattı projesi imzalandı
YEREL HABERLER BALOSB ile BASKİ arasında 25 milyon TL’lik ...
Kayıp şahıs denizde helikopter ile aranıyor
YEREL HABERLER Kayıp şahıs denizde helikopter ile aranıyor
Yücel Yılmaz: “Balıkesir Türkiye’ye Lazım”
YEREL HABERLER Yücel Yılmaz: “Balıkesir Türkiye’ye Lazım”
Turizmciler vatandaşı Erdek'e tatile davet ediyor
YEREL HABERLER Turizmciler vatandaşı Erdek'e tatile davet ediyor
Balıkesir Teknokent büyümeye devam ediyor
YEREL HABERLER Balıkesir Teknokent büyümeye devam ediyor
62 yıllık kunduracı fabrikasyona nasıl yenildiklerini anlattı
YEREL HABERLER 62 yıllık kunduracı fabrikasyona nasıl yenildiklerini ...
Balıkesir'de huzur operasyonlarında 26 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de huzur operasyonlarında 26 gözaltı
21 ilde FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER 21 ilde FETÖ operasyonu
Erdek-Bandırma yolunda kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Erdek-Bandırma yolunda kaza: 3 yaralı
Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 32 ...
TSK Kick Boks Şampiyonası Balıkesir'de gerçekleşti
YEREL HABERLER TSK Kick Boks Şampiyonası Balıkesir'de gerçekleşti
Bandırmaspor´da Diyadin ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Bandırmaspor´da Diyadin ile yollar ayrıldı
Bandırmaspor'da Metin Diyadin dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Bandırmaspor'da Metin Diyadin dönemi sona erdi
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Ayvalık'taki zarar karşılanacak
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: ...
Burhaniye’de zabıta evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Burhaniye’de zabıta evinde ölü bulundu
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi BAÜN'de yaşayacak
YEREL HABERLER Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi BAÜN'de ...
Büyükşehir, Ayvalık’ta yaraları sarıyor Büyükşehir, Ayvalık’ta çalışmaları sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, Ayvalık’ta yaraları sarıyor Büyükşehir, ...
Balıkesir'de polisten huzur operasyonu 35 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten huzur operasyonu 35 gözaltı
Evinde darbedilip altınları çalınan engelli kadın: Bana çok işkence yaptılar
YEREL HABERLER Evinde darbedilip altınları çalınan engelli kadın: ...
Balıkesir’den 28 firma listede ilk 500 içinde yer aldı
YEREL HABERLER Balıkesir’den 28 firma listede ilk 500 içinde yer ...