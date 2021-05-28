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Balıkesir'de 32 kişiye asayiş ve uyuşturucu operasyonu

İHA

Balıkesir'de 32 kişiye asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de asayiş ve narkotik polis ekiplerinin ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda asayiş operasyonunda 13 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 6'sı tutuklanırken, uyuşturucu operasyonlarında da 19 şüpheli şahıs yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Burhaniye, Edremit İlçelerinde 27.05.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 11 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 27 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 12 ayrı çalışmada da; Balıkesir İl Merkezi, Bandırma ve Edremit İlçelerinde 16 şüpheli şahıs yakalandı ve yakalanan 19 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 568 adet sentetik ecza hapı, 28 adet uyuşturucu hap, 10,91 gram metamfetamin, 83,50 gram esrar, 10,91 gram bonzai, 1 adet içerisinde uyuşturucu madde kırıntıları bulunan payp ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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