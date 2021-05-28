Burhaniye’de Dere Kirliliği haberi Büyükşehiri harekete geçti

Burhaniye ilçesinde, İmko, Orjan ve İmko tatil siteleri yanından denize dökülen Kadıncık deresindeki kirlilik çıkan haberler üzerine yetkilileri harekete geçirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri derenin üzerindeki menfez de açma çalışmalarına başladı

Burhaniye’de Orjan, Haberkent ve İmko Tatil Siteleri yanından denize akan Kadıncık Deresi, deniz ağzının ve menfezlerin tıkalı olması ve Çoruk Mahallesinden gelen pis suların dereye karışması nedeniyle aşırı derecede kirlendi. Derede meydana gelen kötü koku çevredeki vatandaşları rahatsız ederken, konu İhlas Haber Ajansında Çevre Felaketi başlığı ile haber oldu. Haberin gazete ve televizyonlarda yer alması üzerine Büyükşehir Belediyesi yetkilileri harekete geçti. İlk etapta, derenin üzerindeki menfezler açıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve kontrol Daire Başkanlığının başlattığı çalışmalar vatandaşları sevindirdi. Dere de, kalıcı çözüm istediklerini anlatan İmko Tatil Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Uysal, “Haberin yayınlanmasından sonra Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri gelip menfezin ağzını açtı. Çalışmanın devamı da gelecek dediler. Biz buradaki kirlilikten korkuyoruz. Kötü koku yüzünden dere kenarında yürüyemez olduk. Balık ölümlerinin başlamasından da korkuyoruz. Çalışmaların başlaması bizi sevindirdi. Ancak, kalıcı bir çözüm için çalışmaların devam etmesini bekliyoruz” dedi.

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