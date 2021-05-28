Bigadiç'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde otomobille süt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mecnun E. (27) idaresindeki 10 ADN 368 plakalı süt tankeri, Emirler Mahallesi mevkiinde, Mehmet Kuter'in (80) kullandığı 10 UL 054 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsünün eşi Fatma Kuter (80) olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan Mehmet Kuter, sağlık ekiplerince Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatma Kuter'in cenazesi ise aynı hastanenin morguna konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.