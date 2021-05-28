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Balıkesir'de Nisan ayında 65 milyon 400 bin dolarlık ihracat yapıldı

İHA

Balıkesir'de Nisan ayında 65 milyon 400 bin dolarlık ihracat yapıldı

TÜİK, Nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'den ihracat yüzde 24,9 artarak 65 milyon 400 bin dolar olarak gerçekleştirildiği açıklandı.
Balıkesir TÜİK Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, TÜİK, Nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'den ihracat yüzde 24,9 artarak 65 milyon 400 bin dolar olarak gerçekleştirildiği açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,2 artarak 18 milyar 786 milyon dolar, ithalat yüzde 61,1 artarak 21 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Balıkesir Bölge Müdürlüğü, Balıkesir'den Nisan ayında ihracat yüzde 24,9 artarak 65 milyon 400 bin dolar, ithalat yüzde 73,9 artarak 47 milyon 400 bin dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale'de Nisan ayında ihracat yüzde 83,2 artarak 16 milyon 100 bin dolar, ithalat yüzde 52,8 artarak 7 milyon 700 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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