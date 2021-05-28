Burhaniyeli kadın basketçiler başarıdan başarıya koşuyor

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Burhaniye’de, Türkiye Kadınlar Basketbol Bölgesel Liginde mücadele eden Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol Takımı İzmir Denge Koleji ile yaptığı müsabakayı 6766 kazandı. PlayOff’ta 2 maç üzerinden oynanacak müsabakalar sonrası kazanan takım Ankara’da düzenlenecek 6’lı finallere katılmaya hak kazanarak bir üst lige çıkmak için mücadele edecek.

Pandemi şartlarında oldukça güçlü rakiplerini eleyerek PlayOff’ta oynayan Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, grupta bir üst lige çıkmaya en yakın adaylardan biri olarak görülüyor.

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