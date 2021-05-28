Müsilaj Marmara denizini astımlı bir insan gibi yaptı Dekan Sarı: “Marmara şu anda 1 litrelik atığı bile kabul edecek durumda değil”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müsilaj Marmara denizini astımlı bir insan gibi yaptı Dekan Sarı: “Marmara şu anda 1 litrelik atığı bile kabul edecek durumda değil”

İHA

Müsilaj Marmara denizini astımlı bir insan gibi yaptı Dekan Sarı: “Marmara şu anda 1 litrelik atığı bile kabul edecek durumda değil”

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın Marmara denizini astımlı bir insana çevirdiğini belirterek, tedbir alınmasını istedi.
Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, Prof. Dr. Sarı’dan, balıkçıların “salya” dedikleri “müsilaj” ile ilgili bilgi aldı. Müsilajın aylardır sürmesinin, denizlerimizin doğal dengesinin bozulması yüzünden yaşandığına dikkati çekerek, Marmara denizini astımlı bir insana benzeten Prof. Dr. Sarı, şunları söyledi:
“Marmara, müsilaj teşekkülüne çok açık. Çünkü akıntısı çok az. Sadece Karadeniz ve Çanakkale boğazından az miktarda akıntı geliyor. Müsilajın neden tetiklendiğini şöyle açıklayabilirim. Birincisi, küresel ısınmaya paralel şekilde deniz suyu sıcaklığı, 40 yıllık ortalamalarının 2,5 derece üstünde seyrediyor. İkincisi, deniz üzerindeki yüzey rüzgârları azaldı. Marmara zaten durağan olduğundan diple yüzey suyu karışmıyor. Halen yalnız yüzeyde değil, denizimizde 030 metre arasında müsilaj yüzünden göz gözü görmüyor. Üçüncüsü, ülkemiz sanayiinin yarısı Marmara Bölgesi’nde. Sanayi atıklarının tamamı, arıtmasız olarak denize veriliyor. Bandırma ve Erdek dahil, Marmara'ya kıyısı bulunan birçok il ve ilçenin kanalizasyonları, sadece derin deşarj ile denize veriliyor. Derin deşarj, çaresizliktir. Derin deşarj, asla arıtma sistemi değildir. Daha önce 20 yıla yakın süre Van 100. Yıl Üniversitesi’nde görev yaptım. İnanın, Van gölü çevresinde arıtması olmayan hiçbir fabrika ve tesis yok. Unutmayalım ki, biyolojik arıtma ve ön arıtma asla gerçek bir arıtma değildir.”
Prof. Dr. Sarı, “Marmara denizi ölürken, herkes ölü taklidi yapıyor”
Marmara denizinin bu duruma gelmesinde bütün yetkililerin, sanayicilerin ve birçok kişinin umursamaz davrandığına dikkati çeken Sarı şunları aktardı: “Ne yazık ki, eğitimli insanlar bile Marmara'nın kirleneceğine inanmıyor. Marmara denizi kirlenirken ne yazık ki yetkililer ölü taklidi yapıyor ve umursamıyor. Söze gelince herkes çevreci! Belediyeler çevreci, sanayiciler çevreci! Ama deniz öyle söylemiyor. Denizimiz, artık plankton üretemez duruma geldi. Doğal dengesi bozuldu.”
Denizlerimiz sihirbaz değil
Herkesin, denizlerimizi sihirbaz gibi görerek, kendi kendini temizleyeceğini sandığını belirten Sarı, “Marmara denizinin artık, 1 litrelik atığı bile kabul edecek hali kalmadı. Tedbir alınmazsa yalnız bu yıl değil, gelecek yıllarda da müsilajın artarak süreceğini göreceğiz” dedi.
Gönen çayının atıklarının da Erdek körfezini kirlettiğine işaret eden Sarı, şöyle konuştu: “Müsilaj, öyle boyutlara ulaştı ki, balıkların solungaçlarını bile tıkayarak ölmelerine yol açıyor. Erdek limanından İlhanlar'a kadar etkili oluyor. Misakça’da binlerce balık öldü. Yaptığımız araştırmalar, deniz dibindeki kımızı ve sarı mercanların ölmeye başladığını ortaya koydu. Erdek Körfezi’ndeki durumu görmek için önümüzdeki hafta dalış yapmayı planlıyoruz.”
Turizm zarar görebilir
Müsilajın, balıkçılık sektörünün yanı sıra turizme de zarar vermesinden endişe ettiğini belirten Sarı, “Bunların yanı sıra deniz ulaşımı sektörü de zarara uğrayabilir. Çünkü müsilaj, deniz taşıtlarının motorlarına ve teknik aksamlarına da büyük zarar veriyor” dedi.
Midye çiftlikleri yararlı
Bilinenin aksine, midye çiftliklerinin, denizin temizlenmesine büyük katkıları olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mustafa Sarı, şu değerlendirmede bulundu: “Marmara Denizi, tüm dünyada midye yetiştirmeye en elverişli yer. Çünkü yeşil suyu, plankton üretimine çok elverişli. Tabii ki midye çiftliklerinin, turizm bölgelerinde kurulacağı yerlerin çok iyi belirlenmesi ve turizme engel olmamaları gerekir.”
Marmara’da algarna avcılığı yasaklanmalı
Marmara'da yasak olmasına rağben trolün sürmesinin yanı sıra “algarna” avcılığının da devam ettiğine dikkati çeken Sarı, şöyle konuştu:
“Trol gibi algarna da çok zararlı. Bu nedenle Marmara’da algarna yoluyla avlanma da kesinlikle yasaklanmalı. Çünkü denizin dibini tarayarak, balık yuvalarını yerle bir ediyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burhaniyeli kadın basketçiler başarıdan başarıya koşuyor
YEREL HABERLER Burhaniyeli kadın basketçiler başarıdan başarıya ...
AK Partili Gür; “Her şey daha yaşanabilir bir Ayvalık için” Başkentten müjdeli haberlerle döndü
YEREL HABERLER AK Partili Gür; “Her şey daha yaşanabilir bir Ayvalık ...
Ortaokulu öğrencilerine e Twinning Projesi desteği
YEREL HABERLER Ortaokulu öğrencilerine e Twinning Projesi desteği
Balıkesir'de Nisan ayında 65 milyon 400 bin dolarlık ihracat yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de Nisan ayında 65 milyon 400 bin dolarlık ...
Bigadiç'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bigadiç'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
SGK’dan 5 iş yerine teşekkür belgesi
YEREL HABERLER SGK’dan 5 iş yerine teşekkür belgesi
Burhaniye’de Dere Kirliliği haberi Büyükşehiri harekete geçti
YEREL HABERLER Burhaniye’de Dere Kirliliği haberi Büyükşehiri ...
Balıkesir'de 32 kişiye asayiş ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 32 kişiye asayiş ve uyuşturucu ...
Kıyı Ege Belediyeler Birliği toplantısına katıldılar
YEREL HABERLER Kıyı Ege Belediyeler Birliği toplantısına katıldılar
Burhaniye Mesleki Eğitim de bir ilk daha
YEREL HABERLER Burhaniye Mesleki Eğitim de bir ilk daha
Balıkesir'de jandarma 10 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 10 aranan şahsı yakaladı
(Özel) Balıkesir'de yeni gözde 'atlı safari'
YEREL HABERLER (Özel) Balıkesir'de yeni gözde 'atlı safari'
Manyas'ta sokak köpeğinin çuval içinde dövülerek öldürüldüğü iddiası
YEREL HABERLER Manyas'ta sokak köpeğinin çuval içinde dövülerek ...
Denize diye çıktı kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Denize diye çıktı kayıplara karıştı
Küçüksan'da kan bağışı
YEREL HABERLER Küçüksan'da kan bağışı
Azerbaycan hediye karavanı Balıkesir’den uğurlandı
YEREL HABERLER Azerbaycan hediye karavanı Balıkesir’den uğurlandı
BALOSB ile BASKİ arasında 25 milyon TL’lik işbirliği Balıkesir OSB ve BASKİ arasında içme suyu hattı projesi imzalandı
YEREL HABERLER BALOSB ile BASKİ arasında 25 milyon TL’lik ...
Kayıp şahıs denizde helikopter ile aranıyor
YEREL HABERLER Kayıp şahıs denizde helikopter ile aranıyor
Yücel Yılmaz: “Balıkesir Türkiye’ye Lazım”
YEREL HABERLER Yücel Yılmaz: “Balıkesir Türkiye’ye Lazım”
Turizmciler vatandaşı Erdek'e tatile davet ediyor
YEREL HABERLER Turizmciler vatandaşı Erdek'e tatile davet ediyor
Balıkesir Teknokent büyümeye devam ediyor
YEREL HABERLER Balıkesir Teknokent büyümeye devam ediyor
62 yıllık kunduracı fabrikasyona nasıl yenildiklerini anlattı
YEREL HABERLER 62 yıllık kunduracı fabrikasyona nasıl yenildiklerini ...
Balıkesir'de huzur operasyonlarında 26 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de huzur operasyonlarında 26 gözaltı
21 ilde FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER 21 ilde FETÖ operasyonu