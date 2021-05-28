Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR merkezli 21 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda, 32 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik dün sabah saatlerinde 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Garson' kod adlı gizli tanıktan elde edilen bilgiler doğrultusunda; mahrem imamlar ile operasyonel hat üzerinden irtibatı tespit edilen, örgütün gizli evlerinde sohbetlere katılan ve hizmet veren, sisteme göre kodlamaları yapılan ve haklarında ifade ile teşhis bulunan 28´i aktif görevde 32 emniyet personeli yakalanarak gözaltına alındı.
32 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-05-28 17:06:17
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