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(özel) Buzdolabında bulunan cesedin sırrı çözüldü, katil zanlısı gözaltına alındı Uygunsuz cinsel birliktelik teklif ettiği için öldürdüğünü iddia etti

İHA

(özel) Buzdolabında bulunan cesedin sırrı çözüldü, katil zanlısı gözaltına alındı Uygunsuz cinsel birliktelik teklif ettiği için öldürdüğünü iddia etti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde İsmail Özbek’in evinden kötü kokular geldiği ve kendisinden uzun zamandır haber alınamadığı ihbarı üzerine eve giren polis ekipleri, Özbek’i buzdolabının içinde battaniyeye sarılmış şekilde ölü buldu. Bunun üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma ile cinayet zanlısını kısa sürede gözaltına alarak cinayeti çözdü.
Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi 2066 Sokak A11 Blok’ta ikamet eden İsmail Özbek’in komşularının uzun zamandır haber alamadığı ihbarı üzerine ikamete Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, itfaiye ve Acil Yardım görevlileri ile girildi. Evde yapılan kontrollerde Özbek, mutfakta yere yatırılmış buzdolabı içerisinde battaniyeye sarılı halde ölü bulundu.
Yapılan ilk kontrollerde Özbek’in kesici aletle ve boğularak öldürüldüğünün anlaşılması üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda İsmail Özbek’in yalnız yaşadığı, ikametinin odalarını belli bir ücret karşılığı kiraya verdiği bilgisi edinilmesi üzerine evde kiracı olarak kalan şahıslara yönelik çalışmalar derinleştirildi.
Asayiş Büro Amirliği görevlileri, maktulün evinde kiracı olarak kalan şahıslardan Niyazi Y.’nin (41)' basit yaralama, mala zarar verme ve başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak suçlarından arandığını tespit etti. Şüpheli, Edremit ilçe merkezinde farklı bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.
İddialara göre, şüpheli Niyazi Y. yapılan ilk sorgusunda olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, maktulün kendisine yaklaşık 10 gün önce ikamette yalnız oldukları esnada cinsel birliktelik teklif ettiğini, bunun üzerine tartıştıklarını ifade etti. Akabinde İsmail Özbek’i karın ve göğüs bölgesinden bıçaklayarak yaraladığını ve çarşaftan kopardığı bez ile boğarak öldürdüğünü, İsmail Özbek’in cesedini ise buzdolabının içerisine koyarak olay yerinden ayrıldığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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