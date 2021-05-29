Kötü koku ihbarı üzerine eve giren polis, buzdolabında ceset buldu (2)

CİNAYETİN ARKASINDAN KİRACI ÇIKTI
Balıkesir´in Edremit ilçesinde, kötü koku ihbarıyla girilen evde, buzdolabı içinde battaniyeye sarılı olarak cesedi bulunan ev sahibi İsmail Özbek'in (63) kiracısı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Özbek´in, evin odasını kiraya verdiği bilgisine ulaşan polisin gözaltına aldığı Niyazi Y.'nin (36) ilk ifadesinde, Özbek´in iddiaya göre kendisine cinsel birliktelik teklif ettiği için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.
Edremit ilçesi Altınkum Mahallesinde oturan İsmail Özbek´ten haber alamayan komşuları, evden koku gelmesi üzerine polise haber verdi. Eve giren polis, İsmail Özbek´in cansız bedenini, yatırılarak bantlanmış ve buzdolabında battaniyeye sarılı şekilde buldu. Olayı araştırmaya başlayan polis, Özbek´in evinin odasını kiraya verdiği bilgisine ulaştı. Evde kalanları tespit ederek, soruşturmayı derinleştiren polis, evde kaldığı belirlenen Niyazi Y.´nin, basit yaralama, mala zarar verme ve başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak suçlarından arandığını tespit etti. Soruşturmayı Niyazi Y. üzerine yoğunlaştıran polis, Niyazi Y.´nin ilçe merkezinde başka bir evde saklandığını tespit ederek, eve operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan Niyazi Y., verdiği ilk ifadesinde cinayeti kabul ederek, İsmail Özbek´in evde yalnız oldukları sırada cinsel birliktelik teklif ettiğini iddia ederek, "Bunun üzerine tartışmaya başladık. Özbek´i karın ve göğüs bölgesinden bıçaklayarak yaraladım. Çarşaftan kopardığım bez ile boğarak öldürdüm. Maktulün cesedini ise buzdolabının içerisine koyarak olay yerinden ayrıldım" dediği öğrenildi.
Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-05-29 21:26:03
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