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Vali Şıldak: “Körfez bölgesinde güvenlik ve huzur ortamı birinci öncelik”

İHA

Vali Şıldak: “Körfez bölgesinde güvenlik ve huzur ortamı birinci öncelik”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında Yaz Sezonu Öncesi Güvenlik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Ayvalık Vilayetler Evi Oteli'nde yapılan toplantıda yaz sezonunda özellikle nüfus bakımından yoğunluk yaşanan Balıkesir’in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran ilçelerinde güvenlik ve asayiş konuları başta olmak üzere huzurlu bir yaz sezonu geçirilmesi için alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar kapsamlı olarak görüşüldü.
Vali Şıldak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Gömeç Kaymakamı Akgün Corav, Havran Kaymakamı Enver Özderin, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG. Bnb. Sadun Özdemir, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürü ve Asayiş Şube Müdür Vekili Serdar Bayraktar, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü J. Yrb. Ufuk Aruk, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdür Vekili İbrahim Bayram ile Körfez ilçelerinin ilçe emniyet müdürleri ve ilçe jandarma komutanları katıldı.
Toplantıda özellikle yaz sezonunda körfez bölgesinde yaşanan nüfus artışı dolayısıyla koordineli çalışılması gerektiğinin önemine değinen Şıldak, “Uyumlu çalışmak zorundayız. Kararlarımızı uygulamaya geçirme konusunda hassasiyet göstermek zorundayız. Bölgelere göre değişen durumlar da oluyor, her ilçemizde farklı problemler öne çıkıyor. Örneğin Gönen'de oluşan bir problem Ayvalık'ta farklı durumda değerlendirilebiliyor. Bizim de bu değerlendirmeleri yapıp hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı dinamik değişkenliğe uygun bir şekilde yürütmek durumundayız” diye konuştu.
Toplantıda, beş ilçenin 20192021 arasındaki dönemde olay sayıları, olay türleri, asayiş, narkotik ve trafik ile ilgili sorunlar geniş şekilde analiz edildi, çözümleri ve uygulamaya konulacak yeni önlemler görüşüldü. Kaymakamlar tarafından ayrıntılı olarak bilgi aktarılan toplantıda 2021 yaz döneminde karşılaşılabilecek sorunlara karşı kolluk birimlerinin yapacağı hazırlıklar belirlendi.
Katılımcılara söz vererek karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Vali Şıldak, il genelinde yürütülen çalışmaların ilçelerdeki uygulamasını da değerlendirdi.
Toplantı sonunda yaptığı genel değerlendirmede koordinasyon içinde çalışmanın önemine değinen Vali Şıldak, “Her alanda farklılaşmalar olduğu gibi, güvenlik alanında da anlayış değişiyor, toplumun her katmanıyla etkileşim halinde olduğumuz bir pozisyondayız. Körfez bölgemiz çok geniş bir alana sahip, çeşit çeşit yörelerden insanlar yaz sezonunda buraya geliyor. İşimiz hassas. Aktif olmazsak, yavaş kalırsak, toplumun hızına yetişemezsek istediğimiz başarıya ulaşamayız. Bunları yaparken de nezaketli olmak çok önemli. Güvenlik personelimizin en önemli gücü nezaket. Personelim aynı zamanda kıyafetiyle, vatandaşa karşı yaklaşımıyla topluma örnek olmalı” diye konuştu.
Pandemide vaka azalışının devam etmesini temenni ettiğini belirten Şıldak, “En büyük temennimiz bu yaz bütün ilçelerimizde pandeminin hafiflemesi, aşılama çalışmalarının hızlanması. İçinde bulunduğumuz körfez bölgemizde yaz sezonunda hızlı bir hareketlilik, nüfusta bir artış bekleniyor. Bu sebeple, her şeyden önce güvenliğin, huzur ve asayişin yüksek seviyede olduğu, trafik düzeninin ve akışının düzenli olduğu bir sezon olsun istiyoruz” şeklinde konuştu.
Toplantıda; uyuşturucu ile mücadele, kadına yönelik şiddet, huzur ve güvenliğin sağlanması, turizm sezonunda alınacak tedbirler gibi birçok konuyu ele alan Vali Şıldak her bir konunun huzurlu Balıkesir için çok önemli olduğuna değindi.
Pandemi noktasında da değerlendirmelerde bulunan Vali Şıldak 1 Haziran itibariyle kontrollü bir şekilde azalacak olan tedbirler konusunda da dikkat edilmesi, normal hayata dönüşün çok temkinli olması, bunun kuralsızlık ve bütün önlemleri bırakmak olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı.
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik personeline salgın hastalıkla mücadeledeki üstün gayret ve özverileri için teşekkür eden Vali Şıldak, “Yaz döneminde Balıkesir’in vitrini olan Körfez Bölgesinde görev yapan bütün güvenlik personelimizden görev bilinci içinde büyük duyarlılık bekliyorum. Bu ilçelerimizde asayiş ve huzuru hakim kılacağız. Bütün hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz kendilerini en güvenli ortamda hissetmeli. Bu yıl turizm faaliyetlerinde artış bekliyoruz. Bütün hazırlıklarımızı tamamlayalım. Hiçbir suç unsuruna fırsat vermeyeceğiz. Her tür suçla, vatandaşımızın huzur ve esenliğini bozan her olumsuzlukla Devletimizin bütün imkanlarını kullanarak mücadele edeceğiz. Bu mücadelede sizi takip ediyorum ve yanınızdayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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