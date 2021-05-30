Balıkesirli gazeteciler çalışmalarını anlattı TGF Genel Başkanı Karaca Balıkesir'de

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve yönetim Kurulu üyeleri çalışma ziyareti kapsamında (BGYC) Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyet Başkanı Semra Aman Akyürek'i ziyaret etti.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca Genel Başkan vekili Cafer Esendemir ve TGF Genel sekreteri Levent Altun çalışma ziyareti kapsamında, Balıkesir'de BGYC yi ziyaret etti. BGYC Başkanı Semra Aman Akyürek, Cemiyet olarak yaptıkları çalışmaları anlatarak, Balıkesir ve Balıkesir’i ilgilendiren her konuda duyarlı olduklarını, bu konuda cemiyet olarak çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ?Balıkesir’de yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili Genel Başkan Karaca'ya bilgi verdi.

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