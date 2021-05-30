Cinayet şüphelisi ve arkadaşı adliyeye sevk edildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, İsmail Özbek’i (63) öldürüp, battaniyeye sararak buzdolabında saklayan Niyazi Y. (36) ve evinde saklandığı arkadaşı Ayşegül Z., polis sorgusunun tamamlanmasının ardından Edremit Adliyesi’ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi 2062 Sokak'ta oturan İsmail Özbek'ten yaklaşık 5 gündür haber alamayan komşuları, geçtiğimiz gün daireden koku gelmesi üzerine durumu polise bildirdi. İhbar sonrası eve giren polisler, kokuların yoğunlaştığı buzdolabını gördü. Yerde yatık halde bulunan buzdolabının kapağını açan polis ekibi, Özbek’in cansız bedenini dolabın içinde, battaniyeye sarılı şekilde buldu.

Edremit Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ön incelemenin ardından, Özbek’in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayı araştırmaya başlayan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Özbek’in evinin odasını kiraya verdiği bilgisi üzerine çalışmaları bu yönde yoğunlaştırdı. Evde kalanları tespit ederek, soruşturmayı derinleştiren polis, Niyazi Y.'nin, 'basit yaralama', 'mala zarar verme' ve 'başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak' suçlarından arandığını tespit etti. Niyazi Y.’nin ilçe merkezinde başka bir evde saklandığını tespit ederek, ekipler eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Niyazi Y., verdiği ilk ifadesinde cinayeti kabul ederek, İsmail Özbek’in evde yalnız oldukları sırada cinsel birliktelik teklif ettiğini iddia etti.

Sorgusunda Özbek'i öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Niyazi Y. ve olay sonrası evinde saklandığı arkadaşı Ayşegül Z.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Katil zanlısı Niyazi Y. ve arkadaşı Ayşegül Z. adliyeye sevk edildi.

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