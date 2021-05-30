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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cinayet şüphelisi tutuklandı, arkadaşı adli kontrol ile serbest kaldı

İHA

Cinayet şüphelisi tutuklandı, arkadaşı adli kontrol ile serbest kaldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, İsmail Özbek’i (63) öldürüp, battaniyeye sararak buzdolabında sakladığı iddia edilen Niyazi Y. (36) çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Niyazi Y.’yi evinde saklandığı Ayşegül Z. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
İsmail Özbek’i evinde öldürdükten sonra battaniyeye sararak buzdolabına koyduğu iddia edilen Niyazi Y. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafında kısa sürede başarılı bir operasyon ile yakalandı. Niyazi Y’nin evinde saklandığı Ayşegül Z. ‘de saklanmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından Niyazi Y. Ve Ayşegül Z. polis nezaretinde Edremit Adliyesine getirildi.
Savcılık soruşturmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen iki şüpheliden Niyazi Y. Tutuklanırken, Ayşelgül Z. ise adli kontrol şartı ile salıverildi. Niyazi Y. İşlemlerinin yapılmasının ardından Burhaniye Cezaevine gönderildi.

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