Ev sahibini öldürüp, buzdolabında saklayan şüpheli ve arkadaşı adliyede (2)

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CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Balıkesir´in Edremit ilçesinde, günlük oda kiraladığı evin sahibi İsmail Özbek´i (63) öldürüp, battaniyeye sararak buzdolabında saklayan Niyazi Y. (36) ve yakalandığı evdeki arkadaşı Ayşegül Z. götürüldükleri adliyede, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Niyazi Y., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ayşegül Z. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.BALIKESİR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit BALIKESİR, (DHA)

2021-05-30 16:51:16



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