Deniz kıyısında kıyafetleri bulunduktan 5 gün sonra cesedine ulaşıldı



Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde denize kıyısına gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Bayram Kirpi'nin (84), 5 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde yalnız yaşayan Bayram Kirpi, 26 Mayıs günü öğle saatlerinde denize kıyısına gitmek üzere evden ayrıldı. Evine dönmemesi üzerine komşularının ihbarıyla bölgeye gelen ve sahilde arama yapan polis ekipleri, Kirpi'ye ait 57 KH 576 plakalı motosikleti ve kıyafetlerini buldu. Ancak Kirpi'ye ulaşılamadı.

Bunun üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bilgi verildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri havadan, diğer ekipler ise denizde ve karada Kirpi'yi aradı. Bayram Kirpi'nin cansız bedeni, 5 gün sonra Edremit'in Avcılar sahilinde bulundu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK

2021-05-30 19:55:33



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