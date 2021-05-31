Balıkesir'de derneğe kumar baskını Kumar oynayan 15 kişiye 86 bin 772 TL. ceza uygulandı

Balıkesir'de kumar oynayan ve korona virüs tedbirlerini ihlal eden 15 şüpheliye para cezası uygulandı. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir dernekte kumar oynandığı ve Kovid19 tedbirlerine uyulmadığı bilgisini aldı. Ekipler, bu derneğe düzenledikleri operasyonda 11 kişinin kumar oynadığını, 4 kişinin de kumar oynanması için yer temin ettiğini belirledi. Polis ekiplerince söz konusu 15 kişi hakkında toplam 86 bin 772 lira ceza tutanağı düzenlendi. Dernek lokali ise ruhsatsız olduğu gerekçesiyle süresiz olarak mühürlenip kapatıldı.



Derneğe yapılan baskında kumar oynan masada 5 bin 575 TL. para, 8 deste oyun kağıdı, 105 adet para yerine geçen marka, oyun oynamak için gereken malzemeler ele geçirildi.



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