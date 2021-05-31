Karesi'de özel çocuklara, özel proje

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen Erasmus Projesi 'Dünyamı Benim Fark Ettiklerim Değiştir' projesi sanal öğrenci etkinliği ile sona erdi.

Kuruculuğunu Karesi Umut Özel Eğitim Ortaokulu ve Firdevs Hattatoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nun birlikte yaptıkları ve İl Özel İdare Özel Eğitim Uygulama Okulu, Ali Hikmet Paşa İlkokulu ve Makedonya, Romanya, Portekiz, Sırbistan, Litvanya’dan toplam 11 özel eğitim okulunun katılımı ile yürütülen proje Balıkesir’de sadece özel eğitim öğretmen ve öğrencilerinin dahil olduğu tek uluslararası eTwinning projesi özelliğini de taşıyor.

Öğrencilerin sosyal, bilişsel, psikomotor ve iletişim becerilerini geliştirmenin yanında özel eğitimde kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin öğrenciye en uygun olanını belirlemeyi hedefleyen projede bu hedeflere ulaşabilmek adına aylık planlamalar dahilinde şimdiye kadar pek çok etkinlik düzenlendi. Bilişsel becerilere yönelik olarak örüntü konusu işlendi ve karışık ülke takımları oluşturularak öğrencilerin oluşturduğu örüntülerden çevrimiçi yapboz oyunu oluşturuldu. Psikomotor becerilerin çalışıldığı temada sanal spor etkinliği düzenlenerek tüm ortak okullar aynı anda spor yaptılar.

Pandemi’ye rağmen okulların açık olduğu dönemde yüz yüze, diğer dönemlerde ise çevrim içi faaliyetlerle çalışmalarına devam eden proje ekibi Covid19 farkındalığı için kamu spotu ve bilgilendirici broşür hazırladı. Özel gereksinimli öğrenciler için büyük önemi olan duyu ve duygu farkındalığı konusunda da etkinliklerin düzenlendiği projede öğretmenler ülkelerindeki özel eğitim yöntemleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulundular. Böylece hem alanlarındaki yeterliliklerini geliştirdiler hem de yabancı dil ve bilişim becerilerini arttırdılar. Bu paylaşımlar sonucunda yeni ortaklıklar kurularak iki farklı Erasmus+ projesinin başvurusu yapıldı.

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü projeyle ilgili “Özel gereksinimli öğrencilerimiz bizlerin gözbebeği. Yürütmekte olduğumuz Erasmus+ projesi ile onların gelişimini izlemeye ve değerlendirmeye yönelik bilişimsel bir modül geliştirme hazırlığı içindeyiz. Bu projeye bağlı olarak yürütülen eTwinning projesinde ilçemiz özel eğitim okullarındaki öğretmenlerimiz Avrupa’nın farklı ülkelerinden meslektaşlarıyla etkili çalışmalar gerçekleştirdiler. Özel eğitim alanı çalışılması zor ve büyük emek isteyen bir alan ve yürüttüğümüz proje ile bu alanda uluslararası işbirliğinin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördük. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak amacımız özel gereksinimli öğrencilerimize başarabileceklerini gösterip hayatın her alanında farkındalıklarını arttırabilmek. Bu yüzden özel öğrencilerimizin gelişimini hedef alan her türlü çalışmayı destekliyoruz. Projede emeği geçen bütün öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.