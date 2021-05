AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’den İstanbul Sözleşmesi yorumu “İstanbul Sözleşmesi’nin bazı maddeleri seçmende kaygı oluşturdu”

AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı Teşkilat Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Belli grupların İstanbul Sözleşmesi üzerinden aileyi küçük gören, aileyi parçalamaya yönelik, aile içi rollere yönelik bazı karşı propagandasına, sözleşmeyi dayanak göstermesi doğal olarak bizim seçmenimizde kaygı oluşturdu" dedi.

AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı Teşkilat Toplantısı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’in katılımıyla gerçekleştirildi. İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda 20 ilçenin kadın kolları başkan ve yöneticileri yer aldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesiyle oluşan tartışmalara değindi. Keşir konuşmasında AK Parti iktidarlarında kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyleyerek aileyi küçük gören, aileyi parçalamaya yönelik propagandalara İstanbul Sözleşmesinin dayanak gösterilmesinin toplumda tedirginlik oluşturduğunu söyledi. Keşir, “Kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili ne partimizin, ne partimizin liderinin, ne partimizin herhangi bir mekanizmasının hiç eksen ve karar değişikliği yoktur” diye konuştu.



“20 yıllık bir geleneğimiz var”

AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, milletvekilleri Belgin Uygur ve Pakize Mutlu Aydemir birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kürsüye gelen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İstanbul Sözleşmesi üzerinden yapılan tartışmalarla ilgili konuştu. Keçir, “Bizler yaklaşık 20 yıllık bir gelenek üzerine buradayız. AK Parti Kadın Kolları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde benim de İstanbul Teşkilatı kurucusu olduğum 2001 yılında yola çıktı ve bugüne kadar geçirdiğimiz tüm seçimlerde, tüm siyasi faaliyetlerde salonları dolduran pek çok arkadaşımızın emeğiyle tuğla tuğla, ilmek ilmek örülerek bugünlere geldi. Eğer biz bugün 5,5 milyon üyeden yüreğimizi doldura doldura, ağzımızı doldura doldura heyecanla bahsedebiliyorsak işte bu 20 yıllık geleneğin eseridir. Allah bizi Cumhurbaşkanımız ve milletimize mahcup etmesin, temel dileğimiz budur. Türkiye’de kadın siyaseti dendiğinde bugüne kadar, özellikle son 20 yıldır yaptıklarımız; işte Anayasa’daki değişikliklerimiz, Türk Ceza Kanunundaki değişikliklerimiz, İş Kanunundaki değişikliklerimiz, işte bu salonu dolduran kadınlarımızın coşkusu ve enerjisiyle, bununla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ekibe güveni ve ilk 2002 seçim beyannamesinde ilan ettiği gibi kadının siyasal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi, kadına yönelik şiddetle mücadeledeki kararlılığıyla bugüne kadar oluşan 20 yıllık birikimi oluşturduk. Kimse ezberlerle konuşmasın" ifadelerini kullandı.



“İstanbul Sözleşmesi öncesi gerekli düzenlemeleri zaten yaptık”

Keşir, "Bugün şu salonlarda kadın kolları toplantısı yapıyoruz, bu salonlarda ana kademe kongrelerini yapamayanlar bizlere “kadınları eve kapattınız, kadına yönelik şiddet şöyle, diğer konular böyle” demesin. Bakın İstanbul Sözleşmesi özelinde bir tartışma yaşanıyor birkaç aydır. Bilindiği gibi bu konuda Avrupa Konseyi’ne sözleşmeden çıkacağımızı beyan ettik. Ama ne olur şunu iyi bilelim ve iyi hatırlayalım. Biz 2002 seçim beyannamemizde de kadına yönelik şiddetle mücadele edeceğimizi çok ifade ettik parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla. Yine 2005’te Türk Ceza Kanununda çok köklü bir değişiklik yaptığımızda oraya özellikle törenamus saikiyle işlenen cinayetlere ağırlaştırılmış suç kapsamına almak başta olmak üzere pek çok konuyu oraya dahil ettik. Yani biz İstanbul Sözleşmesini imzaladığımız 2012 tarihinden çok önce aslında kadına yönelik şiddetle mücadeledeki yasal mevzuatımızı oluşturduk. Ve bugün iç hukuk düzenimiz, iç hukukumuzda bu konuda Avrupa’nın da önünde son derece keskin, kararlı düzenlemeler mevcuttur. Biz kesinlikle; Sayın Cumhurbaşkanımızın da her defa altını çizdiği bu konuda kesinlikle bir eksen değişikliği, yön değişikliği, karar değişikliği yaşamıyoruz. Ne oldu? Belli grupların İstanbul Sözleşmesi üzerinden aileyi küçük gören, aileyi parçalamaya yönelik, aile içi rollere yönelik bazı karşı propagandasına, sözleşmeyi dayanak göstermesi doğal olarak bizim seçmenimizde kaygı oluşturdu ve biz de seçmenimizin bu kaygısına karşı sonuçta ittifakla baktığınızda yüzde 53,6 oranında bir seçmen kitlemiz var bizim ve kaygıyı değerlendirdik. Ve aileyle ilgili kaygıyı gidermek adına sözleşmeden çıkacağımızı konseye beyan ettik. Kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili ne partimizin, ne partimizin liderinin, ne partimizin herhangi bir mekanizmasının hiç eksen ve karar değişikliği yoktur. Zaten İstanbul Sözleşmesi hariç tüm iç hukuk düzenimiz bizim kadına yönelik şiddetle mücadelede çok net bir şekilde düzenlenmiştir, bunlar da uygulanmaya devam etmektedir. Bu konuda hiçbir şekilde bir polemiğe de girmiyoruz, son derece kararlı ve net olduğumuzu ifade ediyoruz” diye konuştu.



“Kız çocuklarının üniversiteye erişimi yüzde 49 oldu”

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kadınların eğitimi konusunda da AK Parti iktidarlarının yaptığı çalışmalardan bahsederek, kadınların eğitim düzeylerinin artmasıyla yaşadıkları sıkıntıların azaldığını ifade etti. Keşir, “Ben köy kökenli bir ailenin çocuğuyum. Babam 16 yaşında Latin Alfabesini öğrenmiş ve bizim ailede eğitim son derece kıymetliydi. Ben babamın o eğitim aşkı ve heyecanıyla sülalede ilk liseye, hatta ilk üniversiteye giden kız çocuğu oldum. Bugün bakıyorum ben üniversiteye gittiğimde 1985 yılında Türkiye’de kız çocuklarının üniversiteleşme oranı yüzde 7’ydi sadece. AK Parti iktidara geldiğinde sadece yüzde 13’dü bu oran. Yani 100 kız çocuğumuzun sadece 13’ü üniversiteye erişebiliyordu. Bunun birçok sebebi vardı. Üniversitelerin bazı büyük şehirlerde yoğunlaşması, taşrada, kırsalda, Anadolu şehirlerinde üniversitelerin olmaması ve bir de tabi başörtüden kaynaklı kılık kıyafet ayrımcılığı olması kız çocuklarının üniversiteye erişimini zorlaştırmıştı. Niye üniversite eğitimi diyoruz? Bakın tüm dünyadaki raporlarda, kadın çalışmalarında çok nettir kadını ya da cinsiyetler ya da sosyoekonomik yapı arasındaki farklılığı gideren tek araç eğitimdir. O eşitsizliği ortadan kaldıran yegane fırsat eşitliği aracı eğitimdir. Hani hep diyoruz ya eğitim şart, hakikatten eğitim şart. Onun için öncelikle baş örtüsü yasaklarının kaldırılması, 81 ilde 2002’de 69 üniversiteden bugün 250’e ulaşan üniversitelerle bugün kız çocuklarımızın üniversiteye erişim oranı yüzde 49’dur. Yani her 100 kız çocuğunun 49’u artık üniversite eğitimi alabiliyor. Kadın yoksulluk verilerine, araştırmalarına bakın eğitim kademeleri arttıkça kadınların yoksullukla baş etme ve mücadele etmesi de de o kadar kolaylaşıyor ve o oran düştükçe de yoksulluk oranı artıyor. İşte onun için kadının güçlenmesi, eğitimde fırsat eşitliğini yakalaması son derece önemlidir" dedi.



“Dimdik durun ve kararlı olun”

Keşir, "İstanbul Sözleşmesi üzerinden bize bu baskıları yapanlar ya bu rakamları tabiri caizce gözlerine sokup sokakta anlatacaksınız. Yani siz ne yaptınız? Biz sadece konuşmuyoruz icraatlarımızla konuşuyoruz. Açtığımız üniversitelerle konuşuyoruz. Kız çocuklarının eğitim oranını artırmakla konuşuyoruz. Bugün 5,5 milyon üyeye sahibiz ki bu rakam pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazladır. Kim ne diyor ya, kim ne anlatıyor? Bu konuda asla geri adım atacak, yeise düşecek, asla boynunu bükecek, asla mahcup olacak bir durumda değiliz. Dimdik durun ve lütfen kararlı olun. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber AK Partili kadınların aldığı mesafedir, Türkiye kadınlarının aldığı mesafedir. Onun için lütfen mahzun olmasın, boynunuzu bükmeyin ve dimdik durun” ifadelerini kullandı.



“Daha önce başardık yine başaracağız”

Kadın teşkilatlanmasının AK Parti için önemine de değinen Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, “Biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan teşkilatçılığı öğrendik. Bizim için teşkilat kademelerimiz çok kıymetlidir. Yani sadece genel merkez teşkilatı olarak söylemiyorum bunu il, ilçe, mahalle teşkilatlarımız ve hepsinden önemlisi muhakkak sandık yönetim kurulu üyelerimiz. Bununla ne demek istiyoruz? Ben 81 ili gece gündüz dolaşayım, il kadın kolu başkanım 20 ilçeyi gece gündüz dolaşsın bunun tek başına hiçbir anlamı yok. En önemli şey nedir biliyor musunuz? Bizim oy kullanılan son basamak olan sandıktır. Bir sandıkta ortalama 300 oy kullanılıyor ve bununda aşağı yukarı yarısı kadındır. O 150 kadına bire bir ulaşabiliyor muyuz? Bugüne kadar bizim yaptığımız en önemli AK Parti farkı budur ve bundan sonra birinci işimiz de budur. Parti içi toplantılarımız önemli ama biz bundan sonra yegane konsantre olacağımız konu sandık yönetim kurulu üyelerimiz olacaktır. Bir sandıkta oy kullanan 150 kadın ve bizim o sandıkta en az 3 sandık kurulu üyemiz var. Ne demek sandıkta oy kullanan 150 kadın? Ya o sokakta oturuyorlar zaten ya aynı apartmanda oturuyorlar. Yani birbirlerine çok yakınlar. Bizim işte o 3 sandık yönetim kurulu üyesi arkadaşımız o 150 kadınla birebir temasta olacak. Bize oy vermiş, vermemiş hiç önemli değil. Tek şartımız var; vatanını sevecek, vatana ihanet etmeyecek. Onların her biriyle temasta olacağız; iyi gününde, kötü gününde, cenazesinde, düğününde, hastalığında, sağlığında onlarla bir olacağız. Onlarla komşuluk edeceğiz, ahbaplık edeceğiz, anlatacağız, yaptıklarımızı onlarla paylaşacağız. Biz onlarla o muhabbeti geliştireceğiz. Adam adama, bire bir bunu yapacağız. Sandık yönetim kurulumuzun adam adama, bire bir çalışması bizim geçmiş dönemdeki başarımızdı, bunu bu dönem de hiç fire vermeden harekete geçireceğiz ve çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Teşkilat Toplantısı’nın sonunda en genç kadın kolları üyesi Merve Duru Ocaktan’a Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir hediye verdi.

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı ve Pakize Mutlu Aydemir, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile genel merkez ve il, ilçe kadın kolları yöneticileri katıldı.

