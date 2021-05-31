Bahçesini temizlerken kuyuya düştü, itfaiye kurtardı

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Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda bahçe temizliği yaparken kuyuya düşen İbrahim Kesebir (70), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayvalık ilçesi Cunda Adası Namık Kemal Mahallesi Hayat Caddesi No 56'da bahçesinde temizlik çalışması yapan İbrahim Kesebir, dengesini kaybederek kuyuya düştü. Kesebir'in yardım çağrısını duyan komşuları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından Kesebir, kuyudan çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi. Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kesebir'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA

2021-05-31 20:07:32



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