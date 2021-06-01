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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de polisten 45 şahsa gözaltı

İHA

Balıkesir'de polisten 45 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu madde operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 10'u tutuklandı. Narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında da 24 şüpheli gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 2'si tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde 31.05.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 10 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 13 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 5 adet kartuş ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 31 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 14 ayrı çalışmada; Balıkesir il merkezi, Bandırma, Ayvalık, Edremit, Burhaniye ve Sındırgı ilçelerinde 24 şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanan 2 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmış, 4 şahıs adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 18 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 762 gram bonzai, 99,22 gram metamfetamin, 59 adet sentetik ecza hap, 2,59 gram esrar, 1,28 gram hint keneviri tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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