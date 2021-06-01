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Balıkesir Büyükşehir Belediyeden kırsal hamlesi Büyükşehir kırsal kalkınmaya büyük önem veriyor

İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyeden kırsal hamlesi Büyükşehir kırsal kalkınmaya büyük önem veriyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsalda kalkınma ve şehir ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yücel Yılmaz’ın büyük önem verdiği kırsal kalkınma konusunda tarım ve hayvancılığın her alanında üreticilere destekler sağlanarak alternatif ürünlerle ilgili çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Büyükşehir Belediyesi, tarıma büyük önem veriyor. Ekim, dikim ve hasat dönemi öncesinde Dursunbey, İvrindi, Savaştepe, Havran, Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde, çiftçilerin tarla ve zeytinliklerine daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşabilmelerinin sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle yollar açılarak temizlendi, ardından da gerekli bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.
Büyükşehir üreticilere fide ve tohum desteği sağlıyor
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; çiftçilere destek olmak ve üretimin devamlılığını sağlayabilmek maksadıyla ilçe belediyeleriyle iş birliği içerisinde tohum ve sebze fidesi dağıtımları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Dursunbey’de çiftçilikle uğraşan 5 kırsal mahallede 105 çiftçiye 2 bin 800 kilogram Badalan Fasulye tohumu, Edremit’in kırsal Bostancı Mahallesi’nde 7 bin 500 kilogram yem bitkisi tohumu ile 44 paket silajlık mısır ve yine Edremit’in kırsal Çıkrıkçı Mahallesi’nde 401 bin 800 adet sebze fidesi dağıtıldı.
Yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumu dağıtılıyor
Ayrıca çiftçilerin kaba yem maliyetlerinin düşürülmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlamak gayesiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yüzde 75’i Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hibesi olarak yem bitkileri tohumu dağıtımı gerçekleştiriliyor. İl genelinde Tarım Müdürlükleri tarafından yonca ve silajlık mısır tohum talepleri toplanarak 19 ilçede bin 500 çiftçiye; 12 bin kilogram yonca tohumu, 30 bin kilogram da silajlık mısır tohumu ulaştırılıyor. Böylelikle, 3 bin dekar alana yonca, 12 bin dekar alana ise silajlık mısır ekimi yapılması sağlanacak.
Türkiye'de ilk defa ıtırın tarla tarımı yapılıyor
Ayrıca gül yağına benzer özellikleriyle; gıda, ilaç, parfümeri ve kozmetik sanayisinde geniş kullanım potansiyeline sahip Itır bitkisinin tarımının yaygınlaştırılması amacıyla Burhaniye’nin kırsal Kızıklı Mahallesi’nde yaşayan 8 kadın üreticiye 11 bin fide desteğinde bulunularak ülkemizde ilk defa Itır bitkisinin tarlada tarımının yapılması sağlandı.
Mera alanları ıslah ediliyor
Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 40 ayrı noktada mera alanlarında ıslah çalışmaları gerçekleştiriyor. Hayvancılığı geliştirmek için mera alanlarındaki kara çaltı bitkisini bertaraf edip toprağa karışmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi hem topraktaki organik madde miktarını artırıyor hem de mera alanlarını temizleyerek özellikle küçükbaş hayvancılık için en verimli hale getiriyor.
Boz ırk suni tohumlama çalışmaları sürüyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların daha fazla kazanç elde etmesi için yerli boz ırk sığırların verimini artırmak amacıyla çalışmalar devam ediyor. Yerli boz ırk sığırlarla; genetik, morfolojik ve şekil olarak oldukça benzerlik gösteren Piedmontese ırkı boğa sperması kullanılarak Sındırgı’nın; kırsal Eğridere Mahallesi’nde 2, kırsal Sinandede Mahallesi’nde 3 olmak üzere toplamda 5 suni tohumlama çalışması yapıldı. Bu ırkın tohumlamasından doğan buzağılar, yerli ırk boğalardan doğan buzağılara göre yaklaşık iki katı canlı ağırlığa ulaşıyor.
Balıkesir’de arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların arıcılık konusunda teşvik edilmesiyle ek gelir sağlamalarını amaçlayarak üreticilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve arıcılığın bilimsel bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla Uygulamalı Sertifikalı Arı Yetiştiriciliği Kursları düzenliyor.
2021 Yılında arıcılığa 1 milyon 125 bin lira destek
Balıkesir Balını dünya çapında marka haline getirebilmek amacıyla arı üreticilerine büyük destekler sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 2021 yılı içerisinde; 210 üreticiye 2 bin 100 adet ahşap kovan, bin 215 arıcıya 6 bin 45 teneke arı yemi ve 5 bin ana arı dağıtarak 1 milyon 125 bin liralık destek sağladı.
Türkiye'nin en büyük bal ormanı kuruluyor
Büyükşehir Belediyesi, Ayrıca Türkiye’de şu ana kadar kurulmuş en büyük Bal Ormanı’nı kurma çalışmalarını Edremit’in arıcılık konusunda eski bir geleneğe sahip olan kırsal Dereli Mahallesi’nde sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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