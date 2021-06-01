Balıkesir'de 10 şüpheliye fuhuş operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde fuhuşeskort operasyonu yapıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince “fuhuşeskort” suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Balıkesir merkezde toplam 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik 8 ikamette arama yapıldı. 10 şüpheli şahıs ile fuhuş için pazarlanan 5 kadın ve bunlarla para karşılığında birlikte olan 63 erkek hakkında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.