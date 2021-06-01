Ayvalık’ta etnobotaniğin kalbi genç bilim insanlarıyla atacak

TÜBITAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen ve genç bilim insanlarına yönelik olan Etnobotanik Araştırma Teknikleri kursu Ayvalık’ta Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Cunda Uygulama Oteli’nde başladı.

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Fatih Satıl’ın yaptığı projeye, Balıkesir Üniversitesinden başka Harran Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ve Munzur Üniversitesi öğretim üyeleri de destek verdi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nce de katkı verilen Etnobotanik Araştırma Teknikleri 2 kursuna, Türkiye genelinden 10 farklı ilden genç bilim insanları katılıyor. Geleneksel bitki kullanım kültürüne ait birçok etkinliğin yapılacağı kursta; Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Fatih Satıl ve Prof. Dr. Selami Selvi, Harran Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Akan, Munzur Üniversitesinden Doç. Dr. Uğur Çakılcıoğlu, Bingöl Üniversitesinden de Doç. Dr. Rıdvan Polat ve Doç. Dr. Ekrem Darendelioğlu gibi alanında uzman hocalar ders verecekler.

Ayvalık’ta organize edilen kursla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan proje koordinatörü Prof. Dr. Fatih Satıl, kırsal alandan kente göç gibi nedenlerle bitkiler konusunda geleneksel bilgi birikimine sahip insanlar azaldığına dikkat çekerek, “Eski kuşaklarca bilinen bu bilgiler yeni kuşaklara aktarılamadığı için bu çok değerli kültürel miras yok olmaktadır. Bu bilgilerin yeni kuşaklarca tanınması ve sahip çıkılması için bu alandaki çalışmaların yaygınlaştırılması ve elde edilen verilerin kayıt altına alınması şarttır. Geleneksel bitki kullanım kültürünün korunması adına bu konuda yapılacak bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve yaygınlaştırılması şarttır. Etkinliğimiz destekleyen başta TÜBİTAKBİDEB olmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.

0104 Haziran tarihleri arasında dört gün sürecek eğitim boyunca; etnobotanik ve tarihçesi, Türkiye florası ve etnobotanikteki yeri, bitkilerin bilimsel tayin ve teşhis yöntemleri, etnobotanik çalışma yöntemleri ve anket çeşitleri hakkında bilgiler verilecek.

Ayrıca etnobotanikte çalışma alanları, etnobotanik yayınlarda dikkat edilecek hususlar ve etnobotanikte kullanılan güncel moleküler yöntemler tanıtılacak. Geleneksel yöntemlerle krem ve sabun üretimi ile doğal boyalarla ip boyama tekniği gibi eğitimlerin de verileceği kursta kursiyerler BAÇEM, Kızıklı köyü, Kazdağı ve Edremit halk pazarında incelemelerde bulunacaklar. Kurs, son gün yapılacak olan “Etnobotanik Materyaller Sergisi” ve Sertifika töreni ile tamamlanacak.

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