Ayvalık’ta etnobotaniğin kalbi genç bilim insanlarıyla atacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta etnobotaniğin kalbi genç bilim insanlarıyla atacak

İHA

Ayvalık’ta etnobotaniğin kalbi genç bilim insanlarıyla atacak

TÜBITAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen ve genç bilim insanlarına yönelik olan Etnobotanik Araştırma Teknikleri kursu Ayvalık’ta Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Cunda Uygulama Oteli’nde başladı.
Yürütücülüğünü Prof. Dr. Fatih Satıl’ın yaptığı projeye, Balıkesir Üniversitesinden başka Harran Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ve Munzur Üniversitesi öğretim üyeleri de destek verdi.
TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nce de katkı verilen Etnobotanik Araştırma Teknikleri 2 kursuna, Türkiye genelinden 10 farklı ilden genç bilim insanları katılıyor. Geleneksel bitki kullanım kültürüne ait birçok etkinliğin yapılacağı kursta; Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Fatih Satıl ve Prof. Dr. Selami Selvi, Harran Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Akan, Munzur Üniversitesinden Doç. Dr. Uğur Çakılcıoğlu, Bingöl Üniversitesinden de Doç. Dr. Rıdvan Polat ve Doç. Dr. Ekrem Darendelioğlu gibi alanında uzman hocalar ders verecekler.
Ayvalık’ta organize edilen kursla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan proje koordinatörü Prof. Dr. Fatih Satıl, kırsal alandan kente göç gibi nedenlerle bitkiler konusunda geleneksel bilgi birikimine sahip insanlar azaldığına dikkat çekerek, “Eski kuşaklarca bilinen bu bilgiler yeni kuşaklara aktarılamadığı için bu çok değerli kültürel miras yok olmaktadır. Bu bilgilerin yeni kuşaklarca tanınması ve sahip çıkılması için bu alandaki çalışmaların yaygınlaştırılması ve elde edilen verilerin kayıt altına alınması şarttır. Geleneksel bitki kullanım kültürünün korunması adına bu konuda yapılacak bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve yaygınlaştırılması şarttır. Etkinliğimiz destekleyen başta TÜBİTAKBİDEB olmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.
0104 Haziran tarihleri arasında dört gün sürecek eğitim boyunca; etnobotanik ve tarihçesi, Türkiye florası ve etnobotanikteki yeri, bitkilerin bilimsel tayin ve teşhis yöntemleri, etnobotanik çalışma yöntemleri ve anket çeşitleri hakkında bilgiler verilecek.
Ayrıca etnobotanikte çalışma alanları, etnobotanik yayınlarda dikkat edilecek hususlar ve etnobotanikte kullanılan güncel moleküler yöntemler tanıtılacak. Geleneksel yöntemlerle krem ve sabun üretimi ile doğal boyalarla ip boyama tekniği gibi eğitimlerin de verileceği kursta kursiyerler BAÇEM, Kızıklı köyü, Kazdağı ve Edremit halk pazarında incelemelerde bulunacaklar. Kurs, son gün yapılacak olan “Etnobotanik Materyaller Sergisi” ve Sertifika töreni ile tamamlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesirspor'da Olağanüstü Kongre Kararı
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da Olağanüstü Kongre Kararı
Başkan Yılmaz'dan esnafa destek
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan esnafa destek
Vatandaşlar çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Vatandaşlar çiçeklerle karşılandı
Balıkesir'de 10 şüpheliye fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 10 şüpheliye fuhuş operasyonu
Balıkesir Büyükşehir Belediyeden kırsal hamlesi Büyükşehir kırsal kalkınmaya büyük önem veriyor
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyeden kırsal ...
Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı
Balıkesir'de polisten 45 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 45 şahsa gözaltı
(Özel) Hayallerindeki elektrikli aracı üretiyorlar BAÜN’lü öğrenciler kendi tasarladıkları elektrikli aracı üretmeye başladı
YEREL HABERLER (Özel) Hayallerindeki elektrikli aracı ...
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 3'ü sağlık görevlisi 4 yaralı
YEREL HABERLER Hasta taşıyan ambulans devrildi: 3'ü sağlık görevlisi ...
Yaşlı kadın elektrikli bisikletten düştü
YEREL HABERLER Yaşlı kadın elektrikli bisikletten düştü
Bahçesini temizlerken kuyuya düştü, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bahçesini temizlerken kuyuya düştü, itfaiye kurtardı
Canbey “Havran’ımıza hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Canbey “Havran’ımıza hayırlı olsun”
Ayvalık’ta kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapıldı
YEREL HABERLER Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te ...
Keşir: "Hayallerinizin peşinden koşun"
YEREL HABERLER Keşir: "Hayallerinizin peşinden koşun"
Susurluk'ta otoyolda trafik kazaları: 2 yaralı
YEREL HABERLER Susurluk'ta otoyolda trafik kazaları: 2 yaralı
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’den İstanbul Sözleşmesi yorumu “İstanbul Sözleşmesi’nin bazı maddeleri seçmende kaygı oluşturdu”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe ...
Balıkesir'de araç sayısı 507 bin 617 oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'de araç sayısı 507 bin 617 oldu
Erdek’te kumsal alanların temizlenmesine başlandı
YEREL HABERLER Erdek’te kumsal alanların temizlenmesine başlandı
Kapıdağ mor soğanında zarar yok
YEREL HABERLER Kapıdağ mor soğanında zarar yok
Bandırmaspor Başkanı Göçmez: Asla pişmanlığım yok ama kırgınlığım çok
YEREL HABERLER Bandırmaspor Başkanı Göçmez: Asla pişmanlığım yok ama ...
Ayvalık’ta denizden enkaz çıkarma çalışmalarında son etap
YEREL HABERLER Ayvalık’ta denizden enkaz çıkarma çalışmalarında son ...
(Özel) Her sabun zeytinyağı sabunu değil
YEREL HABERLER (Özel) Her sabun zeytinyağı sabunu değil
Vali Hasan Şıldak'tan normal hayata dönüş için uyarı
YEREL HABERLER Vali Hasan Şıldak'tan normal hayata dönüş için uyarı