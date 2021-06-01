Balıkesir´de esnaf ve iş yerlerinden su ücreti alınmayacak



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, pandemi sürecinden etkilenen il genelindeki tüm esnaf ve iş yerlerinden 5 ay boyunca ilk kademe su ücreti alınmaması talimatı verdi.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, pandemi sürecinde yaşanan olumsuzluklardan etkilenen esnafa destek olunmaya devam ediyor. Bu süreçte, iş yerlerini açamayan belediye kiracısı olan esnaftan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ücret alınmamıştı. Normalleşme sürecinde de esnafa destek olunması için, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz´ın talimatıyla, 1 Haziran 31 Ekim tarihleri arasında 1'inci kademe tüketilen içme ve kullanma su ücretlerinin alınmaması kararlaştırıldı.Her zaman esnafın yanında olduklarını söyleyen Başkan Yılmaz, "Pandemi sürecinde de esnafa destek olmaya devam ediyoruz. Belediyemiz tarafından 1'inci kademe su ücretleri beş ay süre ile sosyal destek kapsamında karşılanacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın açıklamış olduğu ekonomik destek paketleriyle birlikte yerel yönetimler olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız zorlu süreçlerin sonucunda esnafımızın mağdur olmaması adına seferber etmiş durumdayız. Allah´ın izniyle bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız" dedi.ÜCRET ALINMAYACAK İŞLETMELERBalıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ücret alınmaması kararlaştırılan işletmelerle ilgili şu açıklama yapıldı:"Normalleşme süreciyle ilgili olarak açıklanan genelgelerde söz edilen, her türlü lokanta modelleri, aperatif olarak yemek tüketilen yerler, paket olarak yemek satan işletmeler, kafeteryalar, kahvehaneler, çay ocakları, aile çay bahçeleri, internet kafe tarzı oyun salonları, pastaneler, berber-kuaför salonları, oto yıkamacılar, halı sahalar, spor ve fitness salonları ve benzeri iş yerlerinin aylık su faturalarına yansıyan 1'inci kademede tüketilen içme ve kullanma su bedelleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez

2021-06-01 16:01:16



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