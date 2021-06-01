Öğretmenlerden GameTube projesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Öğrencilerin web araçlarını kullanarak, proje ve sorumluluk duygularını geliştirecek GameTube eTwinning projesi kabul edildi.

Erdek’te 18 Eylül Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Nuray Acıpayam ile Karşıyaka Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Duygu Taçyıldız Doğantekin’in ortak yürüttüğü eTwinning projesi kapsamında uygulanan GameTube projesi hazırlandı. Aralarında yabancı ortakların da bulunduğu proje Türkiye’den 8, Ukrayna’dan 1, İtalya’dan 2, Romanya’dan 1 ve İspanya’dan 1 ortak okul ile yürütülüyor.

Projenin maksadı, öğrencilerin web araçlarını kullanarak ortak ürünler oluşturmalarını sağlamak ve öğrencilerin sorumluluk duygularını pekiştirmek olarak açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.