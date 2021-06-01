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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmenlerden GameTube projesi

İHA

Öğretmenlerden GameTube projesi

Öğrencilerin web araçlarını kullanarak, proje ve sorumluluk duygularını geliştirecek GameTube eTwinning projesi kabul edildi.
Erdek’te 18 Eylül Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Nuray Acıpayam ile Karşıyaka Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Duygu Taçyıldız Doğantekin’in ortak yürüttüğü eTwinning projesi kapsamında uygulanan GameTube projesi hazırlandı. Aralarında yabancı ortakların da bulunduğu proje Türkiye’den 8, Ukrayna’dan 1, İtalya’dan 2, Romanya’dan 1 ve İspanya’dan 1 ortak okul ile yürütülüyor.
Projenin maksadı, öğrencilerin web araçlarını kullanarak ortak ürünler oluşturmalarını sağlamak ve öğrencilerin sorumluluk duygularını pekiştirmek olarak açıklandı.

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