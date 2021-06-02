Balıkesir’de Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması yapıldı

İHA

Balıkesir’de Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması yapıldı

Edremit ilçesi, birçok ülkeden 200'ün üzerinde natürel sızma zeytinyağının değerlendirildiği uluslararası zeytinyağı kalite yarışmasına ev sahipliği yaptı. 7 ülkeden 17 jüri üyesi, dünyanın en iyi zeytinyağını belirlemek için tadım yaptı.
Natürel sızma zeytinyağı dünya sıralamasının belirlendiği Anatolian Internationel Olive Oil Competition (IOOC) (Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması) Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapıldı. Türkiye’de ilk kez düzenlenen yarışmada, 7 ülkeden 17 jüri değerlendirme yapmak için tadım yaptı. Zeytin üretimiyle önde olan Arjantin, İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Tunus, Libya, Cezayir, Fransa ve İsrail'in yanı sıra Türk üreticilere ait 200'ün üzerinde zeytinyağı yarışmada değerlendirilmeye alındı. Oleolog Birsen Can Pehlivan'ın direktörlüğünde gerçekleştirilen yarışmanın panel liderliğini İtalyan Oleolog Dr. Antonio Giuseppe Lauro yaptı. Yalnızca natürel sızma zeytinyağlarının yer aldığı yarışma, mono varyete (tek çeşit), blend (birden fazla çeşit), organik ve çeşnili olmak üzere dört ana kategoride yapıldı. Zeytinyağlarının tasnifiyle başlayan yarışmada her numuneye ayrı bir kod verildi ve yağlar jürinin önüne markası belli olmayacak şekilde çıkarıldı. Kör tadım adı verilen bu yöntemle öncelikle duyusal bir kusur olup olmadığına bakıldı.
İtalyan Oleolog Dr. Antonio Giuseppe Lauro, "Bu yıl yeni bir uluslararası zeytinyağı kalite yarışması başlatıyoruz. Çünkü bu bölgenin zeytinyağı üretiminin desteklenmesi gerekiyor. Üretilen natürel sızma zeytinyağı çok ilginç. Son 5 yılda bölgedeki üretimde kalitede önemli bir artış oldu. Bu kaliteyi dünyaya göstermemiz gerekiyor. Bu yarışmanın kurucusu ve başkanı Birsen Pehlivan'a daveti için teşekkür ederim. Türkiye'nin kaliteli üretimi dünyada bilinmiyor. Örneğin ben İtalya'da bir yarışmanın başkanıyım. Kaliteli üretimi destekliyoruz. Sadece İspanya, Yunanistan veya İtalya'da değil, Türkiye de artık İtalya'daki yarışmada önemli bir katılımcı. Tüm katılımcılara iyi şanslar diliyorum" dedi.

İlk uluslararası yarışma
Türkiye'nin ilk uluslararası zeytinyağı kalite yarışmasını organize ettiklerini söyleyen Oleolog Birsen Can Pehlivan ise özellikle duyusal anlamdaki kalitenin son yıllarda ön plana çıktığını söyledi. Uluslararası alanda bu yarışmaların pazarı belirlemekte önemli rol oynadığını belirten Pehlivan, "Yaptığımız yarışmanın uluslararası olabilmesi için belli bir standardı var. Jürinizin etkin ve uluslararası olması gerekiyor. Bizim de bu yarışmamızda dünyanın zeytinyağıyla ön plana çıkan birçok ülkesinden, alanında uzman jüri üyelerimiz var. Biz kendi köylümüzden aldığımız zeytinyağıyla, uluslararası kaliteyi belirleyemiyoruz. Zeytinyağı yazılı standardı olan bir ürün. Bu nedenle de Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin belirlediği standartlarda bir yarışmayla değerlendirilmesi gerekiyor. Yarışmada yine uluslararası bir hakemimiz var. Bütün numunelerimiz kapalı bir odada, jürinin veya herhangi birinin gelip göremeyeceği şekilde kodlanması sağlanıyor. O kodlanan numuneler jüriye ulaştırılıyor. Jüri sadece kodlu numuneleri tarafsız bir şekilde değerlendiriyor ve sonuçlarını veriyor. Yarışmamız, uluslararası kurallarla yürüyor" şeklinde konuştu.
Türkiye zeytinyağının son 67 yıl içerisinde önemli bir gelişme gösterdiğini söyleyen Hürriyet yazarı ve jüri üyesi Elvan Uysal Bottoni ise, "Türkiye'de gözle görülebilir bir farklılık var. Bu yarışma zeytinyağı sektörü için, yani zeytin ve zeytinyağının doğduğu topraklar Türkiye için çok önemli. Türkiye'de uluslararası prestijli bir yarışmasının olması çok önemli. Jüri üyeleri de dünyanın önde gelen isimlerinden oluşuyor" diye konuştu.
Yarışmaya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu anlatan Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon da, “Edremit olarak ilk defa Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışmasına ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Yarışmaya, Arjantin, İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Yunanistan, Tunus, İsrail, Ürdün, Cezayir, Lübnan, Suudi Arabistan ve ülkemizden 300 zeytinyağı katıldı. Bu önemli yarışmaya ev sahipliği yapmaktan Edremit Ticaret Odası ve Ticaret Borsası olarak çok mutluyuz. Değişik ülkelerden gelen konusunda uzman tadımcılar bu yağları değerlendirecek. Katkılarından dolayı, Venüs Otel'e, Edremit Belediyesine, üreticilere ve organizasyonu yapan gıda yüksek mühendisi ve uluslararası panelist sayın Birsen Can Pehlivan'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.
Yarışma sonuçlarının 12 Haziran'da açıklanacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmaya önem veriyor
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmaya ...
Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok Balıkesir'de 5 ayda 33 uyuşturucu operasyonunda 2 bin 134 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok Balıkesir'de 5 ...
İvrindi’de traktör ters kazası: 1 ölü 2 yaralı
YEREL HABERLER İvrindi’de traktör ters kazası: 1 ölü 2 yaralı
Sındırgı’da aylar sonra kepenk açan esnaf memnun
YEREL HABERLER Sındırgı’da aylar sonra kepenk açan esnaf memnun
Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi 48 çocuğu sevindirdi
YEREL HABERLER Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi 48 çocuğu sevindirdi
Erdek-Bandırma hattında otobüs ücretleri zamlandı
YEREL HABERLER Erdek-Bandırma hattında otobüs ücretleri zamlandı
Öğretmenlerden GameTube projesi
YEREL HABERLER Öğretmenlerden GameTube projesi
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ALGEM’E hayran kaldı
YEREL HABERLER AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ALGEM’E ...
Müsilaj Erdekli balıkçıları mağdur etti
YEREL HABERLER Müsilaj Erdekli balıkçıları mağdur etti
Ayvalık’ta kuş gözlem rotası oluşturulacak
YEREL HABERLER Ayvalık’ta kuş gözlem rotası oluşturulacak
Balıkesir´de esnaf ve iş yerlerinden su ücreti alınmayacak
YEREL HABERLER Balıkesir´de esnaf ve iş yerlerinden su ücreti ...
Ayvalık’ta etnobotaniğin kalbi genç bilim insanlarıyla atacak
YEREL HABERLER Ayvalık’ta etnobotaniğin kalbi genç bilim ...
Balıkesirspor'da Olağanüstü Kongre Kararı
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da Olağanüstü Kongre Kararı
Başkan Yılmaz'dan esnafa destek
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan esnafa destek
Vatandaşlar çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Vatandaşlar çiçeklerle karşılandı
Balıkesir'de 10 şüpheliye fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 10 şüpheliye fuhuş operasyonu
Balıkesir Büyükşehir Belediyeden kırsal hamlesi Büyükşehir kırsal kalkınmaya büyük önem veriyor
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyeden kırsal ...
Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı
Balıkesir'de polisten 45 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 45 şahsa gözaltı
(Özel) Hayallerindeki elektrikli aracı üretiyorlar BAÜN’lü öğrenciler kendi tasarladıkları elektrikli aracı üretmeye başladı
YEREL HABERLER (Özel) Hayallerindeki elektrikli aracı ...
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 3'ü sağlık görevlisi 4 yaralı
YEREL HABERLER Hasta taşıyan ambulans devrildi: 3'ü sağlık görevlisi ...
Yaşlı kadın elektrikli bisikletten düştü
YEREL HABERLER Yaşlı kadın elektrikli bisikletten düştü
Bahçesini temizlerken kuyuya düştü, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bahçesini temizlerken kuyuya düştü, itfaiye kurtardı
Canbey “Havran’ımıza hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Canbey “Havran’ımıza hayırlı olsun”