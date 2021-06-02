Balıkesir'de polisten 12 aranan şahsa gözaltı

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Balıkesir'de Asayiş Şube polisleri, il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı göz altına aldı. Adlî makamlara sevk edilenlerden 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Erdek ilçelerinde 01.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalanırken, adlî makamlara sevk edilenlerden 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 3 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

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