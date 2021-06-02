Edremit'e proje okulu müjdesi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Edremit Anadolu Lisesi’nin proje okulu olarak onaylandığı müjdesini verdi.

Canbey; “Edremit’imize hayırlı, uğurlu olsun. Edremit’imizin bir eksiğini daha giderdik. Edremit İlçemizin gözde eğitim kurumu Edremit Anadolu Lisesi nitelikli liseler kapsamına alınarak, Milli Eğitim Bakanlığı’mızca ‘proje okulu’ olarak onaylanmıştır. Önümüzdeki eğitim döneminde sınavla öğrenci almaya başlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Proje Okulunun Normal Liseden Ne Farkı Var?

Ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar ile belirli eğitim reformu ve programları uygulayan okullara “proje okulu’’ denilmektedir. Sınavla öğrenci alan proje okulları, akademisyenlerin de danışmanlık hizmeti vereceği, laboratuvar imkânları daha yüksek okullar olacak. Uygulanan projenin gerekçesinde, bu okulların elektronik, bilişim, altyapı olanaklarının en üst seviyede olacağı ve üniversitelerle işbirliği yapılacağı belirtiliyor.

Milletvekili Mustafa Canbey; “Edremit Anadolu Lisemiz geçmişten bu güne kalitesini ortaya koymuş, yetiştirdiği binlerce başarılı öğrenci ile ilçemizin en güzide okullarından biri durumundaydı. Ancak sınavla değil, diploma notu ile öğrenci aldığı için orta okulu bitiren en başarılı çocuklarımız puanla öğrenci alan başka ilçelerdeki, hatta başka illerdeki okullara gitmek durumunda kalıyorlardı. Takip ettiğimiz ve hamdolsun sonuçlandırdığımız bu gelişme neticesinde artık Edremit Anadolu Lisemiz de sınavla öğrenci alacak ve çocuklarımız dışarıya gitmek zorunda kalmayacak. İlçemizdeki vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

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