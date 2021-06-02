Balıkesir'de traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Fatih Emrah ERDOĞAN/İVRİNDİ (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Yusuf Kavuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
İvrindi ilçesi kırsal Erdel Mahallesi'nde tarlaya giden Yusuf Kavuk, traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak devrilen traktörün altında kalan Yusuf Kavuk, hayatını kaybetti. Traktörde bulunan 1 kadın ve 1 çocuk hafif şekilde yaralandı. Kavuk'un cansız bedeni, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından İvrindi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, 2 yaralı da hastanede tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / İvrindi Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-06-02 14:49:45
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