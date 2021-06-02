Burhaniye’de polis tescilsiz motosikletleri topladı

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Burhaniye ilçesinde, son günlerde şikayetlerin artması üzerine motosiklet denetimleri artırıldı. Tescilsiz ve modifiyeli motosikletler üzerinde denetimleri artıran trafik ekipleri, 10 adet tescilsiz motosikleti trafikten men etti.

Burhaniye Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yazın gelmesiyle birlikte artan motosiklet kazaları üzerine denetimleri artırdı. Tescilsiz ve gürültü çıkaran motosikletler üzerinde yoğunlaşan ekipler, dün Cumhuriyet Meydanında 10 adet tescilsiz motosiklet hakkında işlem yaparken, motosikletler yediemin deposuna gönderdi. Trafik Büro Amiri Özgül Recçel’in öncülüğündeki denetimlerin devam edeceği bildirilirken, motosiklet sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

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