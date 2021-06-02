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Kuzey Ege'deki turizmciler, sezona umutlu girdi

DHA

Kuzey Ege'deki turizmciler, sezona umutlu girdi


Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)TÜRKİYE iç turizminin, 35 bin üzerindeki yatak ve 2 milyonun üzerinde konaklama sayısıyla öncü turizm bölgelerinden Kuzey Ege'deki işletmeciler, sezondan umutlu. Turizmciler, deniz turizmi için sahil otellerine gelen yerli turistlerin de pazar günü kısıtlamalarından muaf tutulmasını istiyor.
Balıkesir´in turistik Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ilçeleriyle, Çanakkale´nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu sahil beldelerini içine alan Kuzey Ege, 35 binin üzerindeki yatak kapasitesi ve yılık 2 milyonun üzerindeki konaklamayla iç turizmin gözde bölgeleri arasında yer alıyor. Kazdağları´ndaki rekreasyon alanlarıyla doğaseverleri, yaklaşık 145 kilometrelik sahil bandıyla deniz turizmi için bölgedeki misafirlerini ağırlıyor. Tam kapanma döneminin ardından 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecinin başlamasıyla turizmcilerde bölgede yoğun bir beklenti içine girdi. Turistik bölgelerde aşırı olamamakla birlikte araç yoğunluğu da yaşanmaya başladı.
`EKONOMİYE EN YÜKSEK KATKI SAĞLAYAN SEKTÖRLERDENİZ´
Kuzey Ege´nin iç turizmin en hareketli ve en yoğun olarak yaşandığı bölgelerden biri olduğuna dikkat çeken Edremit Körfezi Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Yavuz, turizmciler olarak ülke ekonomisine en büyük katkı sağlayan sektörlerin başında geldiklerini belirtti. Koronavirüs etkilerinin de en yoğun yaşandığı sektörlerin başında geldiklerini söyleyen Yavuz, "Türkiye´nin en fazla istihdam sağlayan sektörüyüz. Şu an itibariyle bu sıkıntıların artık sonuna geldiğini düşünüyorum. 2021 yazı tüm işletmecilere, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Beklentilerimiz çok yüksek. Özellikle Kuzey Ege iç turizmde ve yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın yoğun olarak tercih ettiği bölgelerden bir tanesi" dedi.
`ŞU AN EN BÜYÜK SIKINTIMIZ PAZAR GÜNÜ´
Herkesi kurallara uymaya davet eden Yahya Yavuz, "Bu illetten kurtulmamız en büyük temennimiz" dedi. Normalleşme sürecinde yeni turizm sezonuyla birlikte 1 Temmuz´a kadar devam edecek olan kararlar açıklandığını hatırlatan Yavuz, turizmciler olarak pazar günleriyle ilgili olarak yeni bir ek genelge yayımlanması yönünde de beklentileri olduğunu söyledi. Yavuz sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Burada küçük bir noktayı hatırlatmak istiyorum. Şöyle bir sıkıntımız var. Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması var. Tabii ki olsun, fakat otele gelen misafirlerimizin denizi ve plajlarımızı kullanamama gibi bir sıkıntısı var. Turizmciler olarak bu bir aylık süre çok uzun olduğundan dolayı, bu durumun ek bir kararla bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Ama temmuz-ağustos gibi yüksek sezon diye tabir ettiğimiz dönemde umudumuz var. Aramalar oldukça yoğun. İyi bir sezon geçireceğimizi umuyorum."
`BEKLENTİ YÜKSEK´
Evde bunaldıklarını ve alınan kararlarla biraz rahatladıklarını söyleyen vatandaşlar ise, durumdan memnun olduklarını belirttiler. Yine herkesin kişisel tedbirlerini alması gerektiğini söyleyen Çağlar Sonkaldı, "Bu kararlar hastalığın bittiği anlamına gelmiyor. Herkesin, tedbirlere uyarak yaşamına devam etmesi gerekiyor. Ben bu bölgede yaşıyorum ve esnaf oldukça bunalmıştı. İnşallah herkesin beklentisinin karşılandığı bir sezon olur" dedi.
Turistik Akçay Mahallesi´nde kafeterya işleten Atasu Topçu ise, "Uzun zamandır kapalıydık. Bu durum tabi ki bütün işletmeleri etkiledi. Bu süreçte bir şekilde ayakta kaldık. Önemli bir zaman kaybettik. Bunu da bir şekilde telafi etmeye çalışacağız. Bu senenin, geçtiğimiz sezona göre daha hareketli olacağını umut ediyoruz. Çünkü insanlar evde çok bunaldı. Çıksalar bile her yer kapalı. Bu nedenle imkan verilirse daha hareketli bir sezon geçireceğimizi umuyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-06-02 15:36:16

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