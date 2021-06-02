Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 7 adet hemodiyaliz cihazı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi'ne 7 adet yeni hemodiyaliz cihazı kazandırıldı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi yeni alınan cihazlarla hizmet kapasitesini daha da arttırdı. Bugüne kadar 17 cihazla günde 3 seans olmak üzere toplamda 87 hastaya hizmet vermekte olan Diyaliz Ünitesi'nde yeni cihazların da gelmesi ile bu sayı 24 cihaza yükseldi. Alım işlemleri tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan son teknolojiye sahip 7 adet hemodiyaliz cihazının hastaneye kazandırılması ile birlikte Bandırma ve çevre ilçelerde ikamet edip diyalize ihtiyacı olan bir çok hastaya hizmet verilmeye başlandı.

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